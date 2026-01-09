Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 9 de enero

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este viernes? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 57% durante el día y del 63% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 46% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 11.18 mph durante la primera mitad del día y los 14.91 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:20 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:46 h. En total, tendremos 9 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 41 y los 46 grados Fahrenheit (5 y 8ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 97% por la mañana, 79% por la tarde y 97% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.