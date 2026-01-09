“Prefiero la cárcel que el hospital”: acusada de apuñalar a mujer en tienda Macy’s en Nueva York había amenazado matar a senadora Elizabeth Warren

Kerri Aherne, paciente psiquiátrica acusada de apuñalar a una turista en un baño de la famosa tienda Macy’s en Nueva York, afirmó después de ser detenida que “quería ir a la cárcel” en lugar de regresar a un hospital mental, informaron los fiscales en su comparecencia este miércoles.

Los registros muestran que Aherne fue arrestada en Massachusetts en 2018 por hacer amenazas en internet, incluyendo publicaciones sobre asesinar a la senadora Elizabeth Warren y “conseguir un arma” para dispararle a alguien en una comisaría.

El mes pasado fue arrestada en Nueva York como sospechosa del crimen sucedido dentro de la emblemática tienda Macy’s -una de las más grandes del mundo– a media tarde el 12 de diciembre, cuando una madre de 39 años visitante de California cambiaba el pañal de su niña en un baño. El ataque provocó que la bebé de 10 meses cayera al suelo, pero milagrosamente no resultó herida. La víctima logró someter a Aherne con la ayuda del padre de la niña, y posteriormente fue retenido por el personal de seguridad de la tienda.

Las autoridades informaron que la sospechosa había sido dada de alta de una unidad psiquiátrica de Manhattan la mañana del ataque, donde había estado internada durante más de un año. La víctima no identificada sufrió heridas en la espalda y el brazo y fue trasladada al Bellevue Hospital. Su pareja declaró ambos trabajan para el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

“(Ella) dijo que ya no soportaba los hospitales y que prefería ir a la cárcel antes que ser internada de nuevo en un hospital”, reveló esta semana el fiscal adjunto Paul Barker durante la comparecencia de Aherne ante el Tribunal Supremo de Manhattan. Se le imputaron cargos de intento de homicidio, agresión y poner en peligro el bienestar de un menor.

“Las miles de familias que visitan Manhattan durante las fiestas merecen sentirse seguras mientras compran y celebran con sus seres queridos”, declaró en un comunicado el miércoles el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. “Según las acusaciones, Kerri Aherne perpetró un apuñalamiento horrible e injustificado contra una madre que simplemente estaba cuidando a su bebé de 10 meses. Esta turista fue atacada dentro de una de las tiendas departamentales más grandes y concurridas de la ciudad, lo que plantea graves problemas de seguridad pública para empleados, visitantes y neoyorquinos por igual”.

Entrevistada por la prensa

La sospechosa de 43 años es una ex asistente de atención domiciliaria, sin hogar y originaria de Massachusetts. El día del ataque tomó un taxi desde su residencia temporal en el Manhattan Psychiatric Center en Wards Island hasta la famosa tienda por departamentos, declaró al New York Post en una entrevista en la cárcel el mes pasado.

Aherne dijo en ese momento que ha estado escuchando “voces” en su cabeza desde los seis años, y fueron esas voces las que le dijeron que “matara a alguien” en el histórico almacén abierto en 1902 en Herald Square.

Los fiscales dijeron que Aherne compró un cuchillo de cocina grande en la propia tienda Macy’s antes de dirigirse a los baños del 7mo piso alrededor de las 3:10 p.m., donde apuñaló a la mujer desprevenida por la espalda mientras le cambiaba el pañal a su bebé.

“(Ella) buscó a alguien para matar porque las voces en su cabeza le decían que tenía que matar a alguien o de lo contrario la matarían a ella”, dijo el fiscal Barker ante el tribunal.

Aherne afirmó en la entrevista desde la cárcel que le habían diagnosticado trastorno esquizoafectivo, que describió como esquizofrenia con un trastorno del estado de ánimo, y aseguró que estaba siendo “torturada por el gobierno”. Pasó dos años internada en un hospital de Massachusetts antes de ser puesta en libertad y huir a Nueva York, según afirmó ella misma.

En Manhattan había estado internada durante más de un año, hasta ser arrestada en Macy’s. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ www.988lineadevida.org https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o



