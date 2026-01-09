Rescatan al DT argentino Martín Demichelis y sus hijos de morir ahogados en Punta del Este [Video]

Martín Demichelis, exfutbolista argentino y entrenador, vivió una situación límite el pasado 31 de diciembre en una playa de Punta del Este, Uruguay.

Según informa el medio programa ‘A la tarde’, de la cadena América TV, el exentrenador de Bayern, River Plate y Monterrey, estuvo a punto de morir ahogado junto a dos de sus hijos (Bastian y Emma) y su sobrina (Lola).

El citado programa emitió en exclusiva las imágenes del suceso ocurrido el día de fin de año en la playa de Laguna Escondida. En las imágenes se puede ver como el exfutbolista argentino, dos de sus hijos y su sobrina ingresan en el mar y son arrastrados por la corriente, sin poder volver a la orilla. La fortuna quiso que hubiera dos socorristas fuera de servicio surfeando y acudieron al rescate, evitando la tragedia.

Rescate milagroso

Karina Mazzocco, presidenta de América TV, explicó que la fuerza del agua atrapó a Martín Demichelis y sus familia en una zona donde el baño estaba prohibido.

“Podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, que habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua. En esa playa está prohibido bañarse. No había ningún salvavidas, pero afortunadamente, los guardavidas, que siendo 31 de diciembre a la tarde, se ve que ya estaban en su horario de franco, se fueron a surfear. Estaban así, en la playa al lado o a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis”, señaló Karina Mazzocco.

“No era el momento de esta familia, claro está, porque el agua, la playa en esa zona, es peligrosísima. Ellos entraron, vieron un mar en calma, quisieron darse un baño de mar y luego no podían salir”, relata Karina Mazzocco.

