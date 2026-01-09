Marruecos y Senegal se convierten en los primeros semifinalistas de la Copa África

Cinco goles en cinco partidos y el sueño de recuperar la Copa de África 50 años después a solo 180 minutos: de nuevo Brahim Díaz lideró a Marruecos, abriendo el marcador en el triunfo 2-0 ante Camerún este viernes en Rabat, para llevar al anfitrión a las semifinales.

A los 26 minutos Brahim, el jugador del Real Madrid nacido en el sur de España, abrió el marcador. Ismael Saibari cerró el triunfo en el 74′.

Ante 64,000 espectadores enfervorecidos en el imponente estadio Príncipe Moulay Abdellah, Marruecos fue superior a Camerún y espera al ganador del choque estelar del sábado entre Argelia y Nigeria.

Sin duda, será una prueba más dura para el equipo dirigido por Walid Regragui. Camerún no fue rival, incapaz de dar la sorpresa en un torneo al que llegó tras una complicada preparación.

Los Leones Indomables, cinco veces campeones de África, generaron poco, con el delantero del Manchester United Bryan Mbeumo sin tener impacto.

Marruecos, semifinalista del Mundial en 2022, está bajo enorme presión para ganar la Copa de África, medio siglo después de su único título continental, en 1976.

Será la primera vez que dispute las semifinales desde que perdiera en 2004 frente a Túnez.

Senegal cumple la lógica

Antes, en Tánger, Senegal consolidó su papel de gran aspirante al batir 1-0 a Malí, que terminó el partido con diez jugadores por tercera vez en cinco encuentros de la competición.

Campeones en 2022, los Leones se enfrentarán en las semifinales al vencedor del Egipto-Costa de Marfil, que se disputa el sábado.

Un gol de Ilimane Ndiaye (27′) bastó para asegurar a los senegaleses una séptima presencia en las semifinales de la competición continental, por tercera en las últimas cuatro ediciones para los favoritos del torneo, junto con la anfitriona Marruecos.

Malí, dirigida por el belga Tom Saintfiet, se vio de nuevo traicionada por su indisciplina. Su capitán Yves Bissouma fue expulsado justo antes del descanso por una segunda amonestación tras una entrada tardía sobre Idrissa Gana Gueye (45+3′). Ya había visto la amarilla por obstrucción sobre Sadio Mané (21′).

La ausencia del capitán de los Águilas fue demasiado para el equipo de Saintfiet, que no había hecho más que empatar desde el inicio del torneo y solo había marcado tres goles, todos firmados por el jugador del Auxerre Lassine Sinayoko, dos de ellos de penalti.

Seguir leyendo:

Egipto se mete en cuartos de la Copa África tras vencer en prórroga a Benín

Inter Miami ficha a nuevo mediocampista argentino para temporada 2026

Antoine Semenyo llega al Manchester City por $87 millones de dólares