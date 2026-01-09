Una huelga de enfermeras en tres grandes hospitales privados de Nueva York está en puertas

Aunque se han alcanzado acuerdos preliminares en cuatro hospitales y se han retirado avisos de huelga en otros tres, casi 16,000 enfermeras que forman parte de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York (NYSNA), están todavía dispuestas a abandonar sus puestos de trabajo en los próximos días, a menos que se logre un acuerdo ante un pliego conflictivo, que incluye no solo más beneficios económicos, sino más seguridad, tanto para los profesionales de la salud como para los pacientes.

El plazo que están dando los líderes sindicales, para alcanzar una negociación, es este lunes 12 de enero. De lo contrario, algunos hospitales privados, entrarían en una situación delicada precisamente cuando hay un repunte importante de casos de gripe.

Hasta el cierre de esta edición, este gremio no había logrado avances con NewYork-Presbyterian, Montefiore y Mount Sinai, tres de los principales hospitales privados de la Gran Manzana.

Los principales puntos en estas negociaciones incluyen las amenazas de la gerencia de algunos centros hospitalarios de recortar algunos beneficios para las enfermeras, el intento de reducir el número de enfermeras en cada unidad y la negativa de aceptar medidas de protección contra la violencia en el lugar de trabajo, ante la reciente amenaza de un tirador activo en el Hospital Mount Sinai y otro incidente de esta semana en el Hospital NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist.

La enfermera guatemalteca María Escaratura se unió a estas demandas sindicales: “necesitamos más profesionales en cada piso de los hospitales”. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia) Crédito: Impremedia

“Más enfermeras por piso”

Una de las miembros de NYSNA, que se unió este viernes a una nueva concentración en Manhattan para elevar la voz por la firma de nuevas convenciones colectivas, fue la enfermera guatemalteca María Escaratura, quien trabaja en cuidados intensivos pediátricos en el Columbia Presbyterian: “pedimos más seguridad y dotación de personal, para atender de una forma más adecuada a nuestros pacientes. Es justo que además tengamos un buen seguro primario, que nos proteja a nosotros y a nuestras familias”.

Desde que las enfermeras entregaron los avisos de huelga el 2 de enero, estas profesionales del Flushing Hospital Medical Center, Maimonides Medical Center, One Brooklyn Health Interfaith Medical Center y One Brooklyn Health Kingsbrook Jewish Medical Center han alcanzado acuerdos preliminares.

Igualmente, las enfermeras del Wyckoff Heights Medical Center, Richmond University Medical Center y The Brooklyn Hospital Center han retirado los avisos de huelga.

Las negociaciones en otros hospitales privados, incluidos BronxCare, Mount Sinai Hospital, Mount Sinai Morningside and West, Montefiore y NewYork-Presbyterian, continúan y están cruzando una línea que en pocos días puede ser complicada.

“Nuestros hospitales de la red de seguridad social, han demostrado que valoran a los pacientes de esta ciudad, invirtiendo en seguridad en un momento en que los pacientes más lo necesitan. La gerencia de los hospitales más ricos debe dejar de jugar, porque no daremos marcha atrás en los avances que hemos logrado en materia de dotación de personal segura”, anunció Nancy Hagans, presidenta de NYSNA.

“Acciones imprudentes”

Los representantes de los hospitales han señalado principalmente sus problemas financieros, como los inminentes recortes de Medicaid, como argumento en contra de las demandas de este sindicato.

En un comunicado conjunto Montefiore, Mount Sinai y NewYork-Presbyterian afirmaron que los planes de huelga del sindicato “solo pueden calificarse de imprudente. Una huelga sin duda planteará desafíos, pero nuestras instituciones harán todo lo necesario para minimizar las interrupciones en la prestación de la atención segura y de alta calidad por la que somos reconocidos”, declararon.

De igual forma, pidieron a la dirección de NYSNA que reconsideres su decisión, pero advirtieron que si la medida extrema se produce, están preparados para atender a los pacientes de forma segura.

Los acuerdos alcanzados: