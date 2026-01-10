Alofoke usó en El Gordo y la Flaca conjunto deportivo como el que tenía Maduro cuando lo detuvieron

Santiago Matías, locutor dominicano conocido por el reality show La Casa de Alofoke, causó revuelo en su visita al programa El Gordo y la Flaca, debido a que llevó un conjunto deportivo como el que tenía Nicolás Maduro cuando lo detuvieron el pasado 3 de enero en Caracas.

En el show de entretenimiento, Raúl de Molina le preguntó: “Está de moda, ¿pero tú hiciste esto a propósito que te compraste esto para lucir como Nicolás Maduro?”.

Ante esto, el creador de contenido le dijo: “No, pero si esto estaba antes de que lo metieron preso”.

Luego de esto, bromeó con que él fue quien le envió la vestimenta al presidente depuesto en Venezuela. El Nike Tech, el conjunto deportivo que uso Maduro al momento de su captura, se agotó poco después de los bombardeos de Estados Unidos en Caracas y tiene un costo. El atuendo tiene un costo de $260 dólares.

“Míralos, míralos, igualitos”, decía el presentador de TV para mostrar la similitud de la vestimenta.

Al final, dijo que siempre apoyará a Venezuela en su búsqueda de un cambio político.

¿Qué dijo Alofoke en El Gordo y la Flaca?

El dominicano habló con Raúl de Molina y Lili Estefan del éxito que tuvo con su proyecto transmitido completamente por YouTube.

“Terminamos con 700 millones de visitas”, comentó acerca de la gran receptividad que tuvieron, además del Récord Guinnes que obtuvieron con el video más largo en la plataforma con una transmisión de 920 horas.

Alofoke también dijo que este domingo Univision transmitirá La Casa de Alofoke: El After Party, una oportunidad para seguir expandiendo su proyecto. “Los ejecutivos vieron una oportunidad de que coexista este fenómeno digital con esta plataforma”, destacó.

Comentó que en su reality show también dio oportunidad a personas de diferentes nacionalidades para que el público de diferentes países pudiera identificarse con algunos de los jugadores y apoyarlo.

En esta segunda edición, el ganador fue la Fruta, quien con su carisma e ingenuidad protagonizó varias situaciones virales que lo ayudaron a obtener la mayoría de votos de la audiencia.