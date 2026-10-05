34 menores desaparecidos fueron localizados en Long Island

Una operación de 3 días en Long Island permitió localizar a 34 niños y adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos, algunos de ellos después de permanecer durante años fuera del alcance de sus familias y de las autoridades.

El operativo, denominado “Operación de Rescate de Menores Desaparecidos de Long Island”, concluyó el 1 de octubre y reunió a cerca de 40 agencias policiales, organizaciones comunitarias y especialistas que participaron en la búsqueda y atención de los menores.

Los jóvenes tenían entre 7 y 18 años cuando fueron reportados como desaparecidos. Sus casos presentaban realidades distintas: algunos habían sido abiertos apenas unos días antes de la intervención, mientras que otros llevaban cerca de una década sin resolverse.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, destacó el resultado del operativo y subrayó que encontrar a un menor representa apenas una parte de la responsabilidad de las autoridades.

34 menores fueron encontrados en Long Island y Queens

De acuerdo con la oficina de Hochul, entre los menores localizados había 18 casos correspondientes al condado de Nassau, 12 a Suffolk y 4 a Queens.

El despliegue no se limitó a identificar el paradero de los jóvenes. Las autoridades trabajaron junto con trabajadores sociales, defensores de menores y organizaciones comunitarias para conocer las circunstancias que rodearon cada desaparición y determinar qué tipo de apoyo necesitaba cada persona localizada.

Ese componente fue especialmente importante debido a la diversidad de los casos. Para algunos menores, el regreso a un entorno seguro podía requerir mucho más que el contacto con sus familiares o la intervención policial.

Por ello, los equipos involucrados ofrecieron alojamiento seguro, atención médica, asesoramiento, transporte, ropa, alimentos y otros artículos básicos, dependiendo de las circunstancias particulares de cada joven.

Cuando fue necesario, también se realizaron exámenes médicos y entrevistas forenses para evaluar el estado de los menores y determinar posibles necesidades adicionales después de su localización.

“Cada niño desaparecido merece toda nuestra atención y cada familia merece respuestas”, afirmó Hochul al anunciar los resultados de la operación.

La gobernadora también insistió en que el trabajo de las autoridades no termina cuando un menor aparece. El objetivo, señaló, es proporcionar atención, estabilidad y recursos que contribuyan a mantenerlo seguro después de haber sido localizado.

Más de 1,000 casos de menores permanecían activos al cierre de 2025

Los resultados del operativo adquieren mayor relevancia ante la dimensión de los casos de menores desaparecidos registrados en Nueva York.

Según datos de la oficina de la gobernadora, 10,629 menores de 18 años fueron reportados como desaparecidos en el estado durante 2025.

La gran mayoría de estos casos, alrededor del 94%, fue clasificada como menores que huyeron de casa. Sin embargo, la cifra no significa que todos los casos se resuelvan rápidamente.

Al cierre de 2025, 1,079 casos de menores desaparecidos permanecían activos en Nueva York, lo que refleja la dificultad que pueden enfrentar las familias para conocer el paradero de sus hijos y adolescentes.

La operación realizada en Long Island fue la cuarta intervención de este tipo organizada en el estado. Antes se llevaron a cabo operativos similares en Erie, la Región de la Capital y Westchester.

En conjunto, esas 3 acciones anteriores permitieron localizar a 168 niños y adolescentes cuya desaparición había sido denunciada ante los departamentos de policía participantes.

Ahora, después del operativo más reciente, las agencias investigadoras mantienen abiertas otras 31 investigaciones locales relacionadas con menores desaparecidos.

Las autoridades no informaron sobre arrestos derivados de la operación. El foco principal estuvo puesto en localizar a los jóvenes, evaluar sus circunstancias y conectarlos con los servicios necesarios tras ser encontrados.

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