Ariadne Díaz opina al ver a Marcus Ornellas en sus escenas de besos con Angelique Boyer

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, en diversas ocasiones, acaparan los titulares del mundo del entretenimiento por presuntos problemas; sin embargo, en esta ocasión, al consultar a ella si siente algún tipo de incomodidad cuando él se besa con la actriz Angelique Boyer en la telenovela “Doménica Montero”, respondió: “Absolutamente nada. Si no, no estaría aquí sentada, me dedico a lo mismo. Entonces traíamos aquí la broma de que también está la esposa de Brandon, de que cada vez que había un beso, teníamos que grabarnos como conmocionadas”, reseñó TVNotas.

La interrogante surgió luego de que ella asistiera a la presentación de la telenovela donde su pareja y Boyer se dieron un beso en la boca: “Pero no, si no, no vendría. Le diría: ‘Luego me cuentas’. Estaría medio fuera de lugar que, después de tantos años de dedicarme a esto y de estar junto con un actor que se dedica a lo mismo, sintiéramos pasos en la azotea”.

Díaz mencionó que ya tiene casi dos décadas en el mundo del entretenimiento y, más allá de los rumores que se puedan registrar, ella entiende que parte de las expresiones son falsas; solo que, por su rol de actriz, deben tomarse como propias para que la audiencia lo sienta como una situación creíble. De lo contrario, dijo que su salud mental quizás hasta se habría visto afectada.

“Tengo 39 años, empecé a estudiar actuación cuando tenía 18 y, desde aquel momento, me quedó muy claro que, por más que uno sienta las vivencias que está actuando como propias, siempre hay un lugar en la mente que sabe perfectamente que es ficción, porque si no, entonces ya te volverías loco; no solo por los besos, sino por las cosas que a veces nos toca interpretar, que son fuertísimas”, explicó.

Sobre si Ariadne es una persona celosa, ella destacó que no es así y parte de eso se lo debe a él, ya que considera que todo se rige a raíz de la seguridad que le dio su pareja; de lo contrario, quizás la situación fuese completamente distinta, pero fue algo que logró que me entienda porque, antes de estar con él, no era así.

“Jamás he sido celosa; eso es algo que le agradeceré mucho a él porque él me trajo esa confianza. Yo, antes de él, no era así, no propiamente con las cosas de besos o de proyectos. Me refiero a relaciones personales; a veces, la pasaba un poco mal y, sin embargo, él, desde el principio, me dio una tranquilidad muy grande que yo no conocía”, añadió.

Sigue leyendo:

· Ariadne Díaz envía un mensaje a quienes le critican su nueva apariencia física

· Ariadne Díaz celebra su amor con Marcus Ornellas tras 10 años de complicidad

· Ariadne Díaz y Marcus Ornellas enfrentaron momento difícil de pareja