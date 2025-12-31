Ariadne Díaz envía un mensaje a quienes le critican su nueva apariencia física

Ariadne Díaz recientemente se realizó un cambio de look y se cortó considerablemente el cabello. A través de sus redes sociales, subió un video donde mostró el antes y después, dado que a sus 39 años quería mostrarse diferente, pero fresca. Sin embargo, terminó hablando de un aspecto completamente diferente tras las críticas que recibió y destacó que le parece absurdo que todavía se siga hablando de esa forma de terceros.

“Por más que hablemos de esta cosa del cuerpo ajeno, no se habla, incluyendo el pelo, ¿no?, o sea, en el sentido de: lo corté, ya. Eso no ha pasado todavía. Entonces, pues yo me siento cómoda, muy a gusto y todo lo maltratado ya no existe“, dijo.

Díaz explicó que parte de las críticas fueron que aparentemente se ve con mucha más edad, mientras que otros la felicitaron por el hecho de considerar que se ve bastante bien. Sin embargo, aprovechó para agregar que una de las cosas que le han permitido a ella seguir adelante en el mundo del entretenimiento es el hecho de no prestar atención a lo que le dicen, pero rechaza la violencia digital.

“Yo subí el cambio de look y muchísima gente me dijo: ‘¿Qué hiciste? Te subiste la edad y te agregaste años.’ Y muchísima gente me dijo exactamente lo contrario. La verdad es que es muy chistoso esta carrera y te voy a decir algo que siento que a mí me ha mantenido en un lugar de bastante más paz que si no hiciera lo siguiente: y es que nunca me creo nada. Tener un espejo y no tener dismorfia, y poderme ver al espejo y ver si me gusto, si no me gusto, si me lo volvería a hacer, si no me lo volvería a hacer“, explicó.

Agregó que, en cuanto a su hijo Diego, le consultó qué le parecía y este le mencionó que lucía bastante bien. A su vez, aprovechó para preguntarle a su pareja sentimental, el actor Marcus Ornellas, quien también le manifestó su aprobación en cuanto a cómo luce actualmente, sin rechazos ni ningún tipo de comentario negativo sobre su apariencia.

“Sí le gustó, o sea, como que llegué y me dijo: ‘Te cortaste el pelo.’… ‘Se te ve bien’. ‘¿Esposo, te gusta?’ ‘Sí, qué bueno. No, este, sí, está bien’“, agregó.

