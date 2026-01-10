Clima de hoy en Nueva York para este sábado 10 de enero

¿Qué ropa usar para salir este sábado en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana variarán entre los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de máxima y los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar será de 39ºF (4ºC) de máxima y 39ºF (4ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también contamos con respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 98% durante el día y del 90% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 26% en el transcurso del día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:20 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:48 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá más nubes que claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 2% por la tarde y 25% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y muchas lluvias.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.