Pasajero murió durante traslado Uber en Nueva York: cayó de una ventana del auto

Rami Elsuwi, hombre de 43 años, murió en un extraño incidente tras caer por la ventanilla de un vehículo que hacía un traslado Uber en la autopista Belt Parkway en Brooklyn (NYC).

El pasajero viajaba en el asiento trasero de un Hyundai Santa Fe en dirección este por Belt Parkway cuando al parecer abrió la ventanilla y por allí se arrojó del vehículo cerca del puente peatonal de 92nd St, alrededor de las 9:04 p.m. del jueves, según la Policía de Nueva York.

Se desconocen los motivos por los que Elsuwi salió del vehículo en movimiento. Al caer se golpeó la cabeza contra la barandilla y sufrió un traumatismo craneoencefálico grave, falleciendo en el lugar de los hechos.

La víctima era residente de Brooklyn. El conductor no identificado del Hyundai, de 69 años, permaneció en el lugar y no se presentaron cargos contra él, acotó PIX11 News.

En un caso similar, en 2023 Gabriel J. Turner (32) murió al caer de una grúa en movimiento en una autopista I-90 en el norte de Nueva York.

Busque ayuda