Irán advierte a EE.UU. e Israel que serán “objetivos legítimos” en caso de ataque al país

El presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió este domingo que, en caso de producirse un ataque estadounidense sobre Irán “tanto los territorios ocupados (Israel) como todos los centros militares, bases y barcos” de EE.UU e Israel en la región “serán objetivos legítimos”.

Lo hizo durante una sesión abierta del Parlamento en la jornada de hoy en respuesta a la ola de protestas que vive la República Islámica desde el pasado 28 de diciembre, según el canal iraní de televisión Press TV.

El político iraní recomendó al presidente, Donald Trump, desconfiar “de los consejos que reciba sobre un ataque a Irán” y extendió sus advertencias a los aliados de los Estados Unidos en la región.

Este mensaje llega después de que Trump amenazase en los últimos días con intervenir en la República Islámica si esta no contenía su actividad represiva contra las protestas.

Qalibaf también señaló que Irán está luchando simultáneamente en cuatro frentes: el económico, el cognitivo, el militar y el terrorista, contra Estados Unidos e Israel, a quienes acusó de aprovecharse de las “legítimas” demandas económicas de los iraníes.

Así, el presidente del Parlamento reconoció durante su discurso la legitimidad de las reivindicaciones económicas que originaron las manifestaciones, pero afirmó que “la nación iraní ha decidido oponerse firmemente a los terroristas armados”.

Aseguró que una parte de los manifestantes “se autodenominan abiertamente mercenarios extranjeros, traicionando a su propia patria para apaciguar al presidente de Estados Unidos y transformándose en agentes del Daesh (Estado Islámico), e iniciando una guerra terrorista”.

“Los que sean detenidos serán castigados, y los que estén armados se enfrentarán a una respuesta dura e implacable”, amenazó, al tiempo que acusó a los participantes en las protestas de atacar propiedades públicas y privada, “actuando al estilo del Estado Islámico, sin mostrar piedad ni siquiera con mujeres y niños”.

Según indica la agencia iraní Tasnim, vinculada al gobierno, las autoridades del país afirman que las fuerzas de seguridad y las agencias judiciales han desmantelado varias células terroristas armadas y detenido a agentes vinculados al extranjero en los últimos días.

