Marco Rubio recibió a Asfura después de las disputadas elecciones en Honduras

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este lunes una reunión privada con el polémico presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en la que ambos coincidieron en la necesidad de reforzar la relación bilateral, con énfasis en la cooperación en materia de seguridad.

Según informó el Departamento de Estado, Rubio felicitó a Asfura por su victoria en las elecciones celebradas el 30 de noviembre, un proceso que estuvo marcado por denuncias de fraude y que se extendió por más de 24 días antes de que se confirmara oficialmente al nuevo gobernante.

Durante el encuentro, el jefe de la diplomacia estadounidense subrayó la importancia de “profundizar” los vínculos entre ambos países. De acuerdo con el comunicado, la conversación incluyó la intención de mantener el tratado bilateral de extradición y ampliar el intercambio de información en temas de seguridad.

La reunión se produjo en un contexto político tenso en Honduras. Un día antes de la visita de Asfura, la presidenta Xiomara Castro solicitó un nuevo conteo total de los votos, al argumentar que miles de actas no fueron escrutadas y que se registraron irregularidades durante el proceso electoral.

Pese a esa petición, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó la victoria del candidato del conservador Partido Nacional. Entre las reacciones más relevantes estuvo la del Ejército hondureño, que expresó su respaldo a la decisión del órgano electoral de oficializar el resultado.

Asfura cuenta con Trump

Desde la semana previa a los comicios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había manifestado públicamente su apoyo a Asfura. En ese momento, llamó directamente a los hondureños a votar por él y afirmó que sería el único candidato con el que su gobierno mantendría relaciones bilaterales fluidas.

Asfura asumirá la presidencia de Honduras el próximo 27 de enero, en sustitución de Xiomara Castro. Durante su campaña y tras confirmarse su triunfo, señaló que su administración dará prioridad a la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional.

El presidente electo también ha expresado su intención de fortalecer los lazos con Estados Unidos y con otros países de Centroamérica, en línea con los temas abordados en su primera reunión con Rubio tras su victoria electoral.

Con información de EFE.

