Trump dice que indultó al hondureño Hernández porque Biden le “tendió una trampa”

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que, tras revisar el caso, concluyó que el Gobierno de Joe Biden “tendió una trampa” al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y que esa valoración lo llevó a concederle un indulto.

La declaración la ofreció a periodistas durante el vuelo de regreso a Washington a bordo del Air Force One, donde sostuvo que muchos hondureños “ya creían” que Hernández había sido víctima de una maniobra política, y que su propia revisión lo hizo coincidir con esa percepción.

Trump no presentó pruebas que respaldaran la supuesta operación del Gobierno anterior, pero señaló al equipo de Biden más que al propio exmandatario.

“No me refiero a Biden… Mira, Biden no sabía ni que estaba vivo, pero fueron las personas que rodeaban a Biden cuando él estaba allí”.

Según Trump, los asesores de Biden “básicamente dijeron que (Hernández) era un narcotraficante porque era el presidente del país (Honduras)”.

Al justificar su decisión, el presidente argumentó que la responsabilidad penal no debería alcanzar al jefe de Estado por las actividades de grupos criminales en el país.

“Si alguien vende drogas en un país, eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida”, afirmó al ser consultado sobre la condena del exmandatario hondureño.

Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado en marzo de 2024 a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, además de otros cinco años de libertad supervisada. Su extradición a Estados Unidos se concretó en abril de 2022, y su caso ha estado vinculado a investigaciones de la Agencia Antidrogas (DEA) que se remontan a 2013, cuando fue electo presidente por primera vez.

Trump se mete en la campaña

El anuncio del indulto ocurrió el viernes, a través de su red social Truth Social, en un mensaje en el que Trump también reiteró su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional y figura clave en las elecciones hondureñas que se celebran este domingo.

La trayectoria judicial de Hernández ha estado marcada por la divulgación de documentos del Departamento de Justicia en 2019, durante el primer mandato de Trump, donde se señalaba al expresidente como parte de un grupo investigado por actividades “relacionadas con la importación de cocaína a EE.UU.”.

Aquellos archivos fueron incorporados al caso de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por delitos vinculados al narcotráfico.

Con información de EFE.

