Por qué el martes 13 es de mala suerte y cuántos trae el 2026

Este 13 de enero se produce el primer martes 13 de 2026 y pareciera que la opción más sensata es quedarse en casa, hacer la menor cantidad de actividades y permitir que el día de mala suerte pase desapercibido. Ya lo dice el viejo dicho: “En martes 13 ni te cases ni te embarques”, popularizado en el habla hispana.

Las supersticiones acerca de esta fecha, como la de jugar la lotería, son ignoradas por algunos, pero otros se las toman muy en serio, ya que provienen de antiguas mitologías y religiones que con el tiempo también se fusionaron. A partir de allí, el 13 quedó bautizado como un número fatal, mientras que “martes” se asocia con Marte, el dios de la guerra.

“Los romanos se tomaban muy en serio la influencia de los dioses en su vida cotidiana, por lo que uno violento y causante de conflictos como él no era el más indicado para presidir bodas, negocios u otros eventos que requirieran buenos auspicios”, apunta la revista National Geographic.

Por si fuese poco, existen hechos reales, trágicos e insólitos que sucedieron precisamente un martes 13.

El número 13: de la cábala judía a las traiciones de Loki

Haciendo referencia al cristianismo, el número 13 tiene tres malos augurios. El primero tiene que ver con la Última Cena, donde hubo 13 asistentes y Judas Iscariote el que culminaba la cifra.

Asimismo, se cree que Jesús fue crucificado un día 13, mientras que el Anticristo aparece en el capítulo 13 de la Biblia, en el libro de Apocalipsis.

En la cábala judía, también se dice que son 13 los espíritus malignos. De hecho, en la película ’13 Fantasmas’, estrenada en 2001, se hace referencia a ellos. Están vinculados a la muerte, a la mala suerte e incluso a los 12 signos del Zodiaco, siendo el décimotercer fantasma una representación al signo escondido de Ofiuco, “El Corazón Roto”.

En la mitología vikinga también hay una referencia a la calamidad del número 13, ya que se asociaba al dios Loki, famoso por ser caótico y traicionero.

Cuántos martes 13 trae el 2026

El 2026 registra dos martes 13, que es lo más habitual, es decir, que haya uno o dos. En 2025 fue el 13 de mayo, mientras que en 2024 cayó en agosto y febrero. Por su parte, el 2007 fue un año apático en este sentido, ya que marcó tres: en febrero, marzo y noviembre.

Después de este martes 13 de enero, el próximo será el 13 de octubre 2026, mientras que el primero de 2027 caerá en abril y el segundo en julio.

