Centro de Salud Comunitario amplía el acceso a atención primaria de calidad

Durante más de 50 años, el Centro de Salud Comunitario Charles B. Wang (CBWCHC) ha sido un proveedor líder de atención médica, dedicado a brindar atención médica asequible y de alta calidad a comunidades marginadas. Ahora, está facilitando a los neoyorquinos el cuidado de su salud con atención primaria asequible y de alta calidad y citas el mismo día en sus seis ubicaciones.

El CBWCHC, que fue reconocido como el centro de salud mejor premiado de Manhattan y Queens en el 2025, abre los siete días de la semana y hace hincapié en la atención preventiva, que incluye exámenes físicos anuales y revisiones dentales rutinarias, para mantener la salud de la comunidad durante todo el año.

El centro ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen medicina interna, pediatría, obstetricia y ginecología, odontología, oftalmología y salud mental, con personal que habla más de 12 idiomas y acepta la mayoría de los seguros médicos y ofrece descuentos a quienes cumplen con los requisitos.

Muy importante es que la atención se brinda independientemente de la capacidad de pago o el historial migratorio del paciente.

Para citas el mismo día que no sean de emergencia, llame al 718-587-1200. Para más información sobre los otros programas de salud comunitaria, visite www.cbwchc.org.