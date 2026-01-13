window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Centro de Salud Comunitario amplía el acceso a atención primaria de calidad

El Centro de Salud Comunitario Charles B. Wang (CBWCHC) abre los siete días de la semana y hace hincapié en la atención preventiva

Durante una sesión de fotos, aparece la Dra. Melissa Groves en el Centro de Salud Comunitario Charles B. Wang en Canal Street, Manhattan, NY, en julio del 2024.

Durante una sesión de fotos, aparece la Dra. Melissa Groves en el Centro de Salud Comunitario Charles B. Wang en Canal Street, Manhattan, NY, en julio del 2024.  Crédito: Jen Voce-Nelson | Cortesía

Por  El Diario

Durante más de 50 años, el Centro de Salud Comunitario Charles B. Wang (CBWCHC) ha sido un proveedor líder de atención médica, dedicado a brindar atención médica asequible y de alta calidad a comunidades marginadas. Ahora, está facilitando a los neoyorquinos el cuidado de su salud con atención primaria asequible y de alta calidad y citas el mismo día en sus seis ubicaciones.

El CBWCHC, que fue reconocido como el centro de salud mejor premiado de Manhattan y Queens en el 2025, abre los siete días de la semana y hace hincapié en la atención preventiva, que incluye exámenes físicos anuales y revisiones dentales rutinarias, para mantener la salud de la comunidad durante todo el año.

El centro ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen medicina interna, pediatría, obstetricia y ginecología, odontología, oftalmología y salud mental, con personal que habla más de 12 idiomas y acepta la mayoría de los seguros médicos y ofrece descuentos a quienes cumplen con los requisitos.

Muy importante es que la atención se brinda independientemente de la capacidad de pago o el historial migratorio del paciente.

Para citas el mismo día que no sean de emergencia, llame al 718-587-1200. Para más información sobre los otros programas de salud comunitaria, visite www.cbwchc.org.

