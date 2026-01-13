¿En qué consiste el proyecto de ley ante el Congreso para que Groenlandia pase a ser estado de EE.UU.?

NUEVA YORK – Con el fin de reforzar la seguridad nacional y neutralizar a países adversarios como Rusia y China, el representante republicano de Florida, Randy Fine, presentó este lunes un proyecto de ley que busca anexar Groenlandia a Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado que circuló la oficina del congresista del distrito 6 de Florida, “Greenland Annexation and Statehood Act’’ o “Ley de Anexión y Estadidad de Groenlandia”, es una “histórica” que busca proteger los intereses estratégicos de seguridad nacional de EE.UU. en el Ártico y “contrarrestar las crecientes amenazas que plantean países como China y Rusia”.

El representante considera que, ante la intensificación de la competencia global en el Ártico, EE.UU. debe evitar que potencias adversarias aumenten su influencia en la región.

“Groenlandia no es un puesto remoto que podamos ignorar; es un activo vital para la seguridad nacional”, afirmó Fine en el parte de prensa. “Quien controle Groenlandia controlará las principales rutas marítimas del Ártico y la arquitectura de seguridad que protege a Estados Unidos. Estados Unidos no puede dejar ese futuro en manos de regímenes que desprecian nuestros valores y buscan socavar nuestra seguridad”, argumentó.

Fine planteó que, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, EE.UU. dio un paso clave para neutralizar a uno de los principales aliados de China y Rusia, pero que se necesitan otras “acciones decisivas” como la que propone su legislación para reforzar la posición estratégica de la nación norteamericana.

“Durante demasiado tiempo, el liderazgo estadounidense se ha mantenido impasible mientras nuestros adversarios socavaban nuestra hegemonía geopolítica”, afirmó el republicano. “Mi proyecto de ley protegerá nuestra patria, garantizará nuestro futuro económico y asegurará que sea EE.UU., y no China ni Rusia, quien establezca las reglas en el Ártico. Así es como se manifiesta el liderazgo y la fortaleza estadounidenses”, añadió Fine.

Aparte de la anexión de Groelandia, la medida establece la presentación de un informe completo al Congreso que detalle las modificaciones a la legislación federal que son necesarias para que Groenlandia se convierta en un estado.

El texto de la propuesta de ley de apenas dos páginas señala que el presidente está autorizado a tomar las medidas que sean necesarias, incluso mediante negociaciones con el Reino de Dinamarca, para anexionar o adquirir de otra manera Groenlandia como territorio de los EE.UU.

“Una vez completada dicha anexión o adquisición, el presidente presentará al Congreso un informe que contenga las modificaciones a la legislación federal que el presidente considere necesarias para admitir el territorio recién adquirido como un Estado, con el fin de agilizar la aprobación por parte del Congreso de la estadidad de Groenlandia tras la adopción de una Constitución que el Congreso determine que es de forma republicana y está en conformidad con la Constitución de los Estados Unidos”, lee el texto de la legislación.

Groenlandia es la isla más grande del mundo. Su tamaño es equirapable al de México o la República Democrática del Congo.

Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, que es miembro de la UE (Unión Europea) y de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

Sin embargo, la isla opera como territorio autónomo desde que, en el 2008, el gobierno danés le transfirió el manejo de la mayor parte de sus asuntos internos. Dinamarca lidera en temas como defensa y relaciones exteriores.

Su ubicación entre América del Norte, Europa y el Ártico, hace a Groenlandia económica, turística y militarmente estratégica, ya que en la zona se controlan rutas marítimas clave entre el océano Ártico y el Atlántico medio.

Hay al menos tres rutas comerciales que pasan a través del Ártico y Groenlandia como el paso Noroeste (North-West passage).

Groenlandia es también conocida por sus reservas de minerales críticos como tierras raras, litio y cobalto.

Debido al cambio climático y el deshielo, a través de la región se podría facilitar el acceso a recursos y la apertura de nuevas rutas de navegación.

El presidente Donald Trump ha amenazado con tomar por la fuerza a Groenlandia, bajo el argumento de que, en el caso contrario, Rusia o China se apoderarán de la isla.

La semana pasada trascendió que la Administración Trump discute la posibilidad de enviar pagos de entre $10,000 y $100,000 dólares a cada habitante de Groenlandia para tratar de convencerlos de que apoyen la separación de Dinamarca y la anexión a EE.UU.

