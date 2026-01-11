El Senado se prepara para bloquear un eventual ataque de Trump contra Groenlandia

Un nuevo pulso político se abre en Washington tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre Groenlandia. Senadores demócratas, con respaldo de algunos republicanos, anunciaron este domingo que forzarán una votación en el Senado para frenar cualquier intento de acción militar estadounidense en ese territorio autónomo de Dinamarca.

El anuncio lo hizo el senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, quien sostuvo que el Congreso debe actuar de forma preventiva ante las advertencias públicas de Trump.

Según explicó, el objetivo es impedir que Estados Unidos emprenda operaciones militares en Groenlandia o contra Dinamarca sin autorización legislativa.

Kaine afirmó que existe un amplio consenso bipartidista para bloquear ese escenario y calificó de “ridícula” la sola idea de una intervención armada en un territorio aliado.

En ese sentido, insistió en que las declaraciones del mandatario deben tomarse “de manera literal y seria”, luego de que Trump señalara que ha decidido “hacer algo” con Groenlandia, incluso “por las malas”.

“No vamos a hacerlo de la forma difícil, y tampoco vamos a hacerlo de la forma fácil. Vamos a continuar trabajando con Dinamarca como una nación soberana, con la que estamos aliados, y no vamos a tratarlos como un adversario o un enemigo”, dijo el senador.

El antecedente de Venezuela

Kaine ya había desempeñado un papel clave días atrás al impulsar, junto al republicano Rand Paul, la resolución aprobada por el Senado que busca impedir nuevas incursiones militares de la Administración Trump en Venezuela.

Esa iniciativa, respaldada por cinco senadores republicanos, surgió tras la operación que derivó en la captura del líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

El debate sobre Groenlandia también ha generado inquietud en Europa. En ese contexto, el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, tiene previsto reunirse en Washington con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para abordar la seguridad del Ártico y la estrategia común de la OTAN frente a las aspiraciones expresadas por Trump.

El presidente estadounidense ha justificado públicamente su interés en Groenlandia al advertir que Rusia o China podrían intentar ocupar el territorio, una afirmación que ha intensificado las alertas diplomáticas y ha llevado al Congreso a buscar límites claros al uso de la fuerza militar sin su autorización.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

•Trump insiste en que petroleras de EE.UU. invertirán unos $100,000 millones en Venezuela

•Bloqueo al congelamiento de miles de millones en fondos para cuidado infantil tras orden de Trump es temporal

•Dinamarca ve con optimismo el anuncio de reunión con Rubio sobre Groenlandia