Instrucción gratuita sobre computación para todos los niveles

Las y los latinos constituimos una proporción considerable y cada vez mayor de la fuerza laboral de los Estados Unidos, pero, como promedio, tenemos un dominio más limitado de las herramientas digitales. Eso representa una creciente desventaja cuando se trata de conseguir empleo, o de progresar en el trabajo. Desde hace años, nuestra Hispanic Federation está embarcada en esfuerzos para que nuestra comunidad supere esa desigualdad, conocida como la brecha digital, y a partir de este mes ofreceremos una valiosa oportunidad para avanzar en el mundo de la computación por medio de cursos gratuitos sobre el Sistema Apple. Eso lo haremos en colaboración con America On Tech y el Borough of Manhattan Community College (BMCC).

Se calcula que en esta década, cuatro de cada cinco nuevos empleos corresponderán a personas de nuestra comunidad, y desde hace algún tiempo el número de pequeñas empresas latinas aumenta mucho más rápidamente que las de otros sectores de la población. Pero detrás de ese panorama optimista se esconde una realidad diferente, ya que nuestra fuerza laboral se concentra en ocupaciones que requieren menos uso de la tecnología digital. Por ejemplo, la agricultura, la construcción, y la preparación de alimentos y otros servicios. Según el Centro de Investigaciones Pew, uno de cada cuatro latinos tiene acceso a internet sólo a través del teléfono, y nuestra gente es mucho menos propicia que los estadounidenses blancos no hispanos a tener una computadora.

Esas habilidades digitales de las que carecen muchos integrantes de la comunidad hispana son las que van a abrir las puertas a nuevas oportunidades de empleo y van a brindar protección contra la pérdida de trabajo debido a la automatización. Pero hasta que no eliminemos esa brecha digital, los latinos y latinas seguirán enfrentando desafíos especiales.

“Los cursos que ofreceremos a partir del 20 de enero”, explica Jorge Hadad, Administrador de Programas de Desarrollo de Fuerza Laboral de la Hispanic Federation, “consisten en clases de computación en el sistema de Apple, que es un sistema muy específico. Las personas que aprenden esas herramientas tienen habilidades mucho más competitivas en el mercado laboral”.

Los cursos, que se ofrecerán en inglés, comenzarán en ocho días y continuarán hasta abril. En los mismos se ofrecerá capacitación gratuita y de alta calidad a personas mayores de 18 años con diversos niveles de conocimientos sobre el tema, desde principiantes hasta personas con más experiencia.

“En el curso básico van a aprender, por ejemplo, a crear presentaciones, a utilizar las diferentes herramientas del sistema de Apple y a editar videos”, explica Hadad. “En los cursos intermedio y avanzado se enfocarán en el lenguaje de programación Swift, que se emplea para crear aplicaciones en iOS y macOS”.

Los cursos tendrán lugar en CUNY In the Heights, 5030 Broadway, Room 212, en Manhattan. Quienes completen una sesión de capacitación de dos horas de duración recibirán una tarjeta por valor de 25 dólares.

Las y los interesados en obtener más información sobre los cursos, fechas y horarios, o quienes quieran inscribirse pueden hacerlo aquí. ¡Pero háganlo ya mismo, porque faltan solamente días para el inicio de las clases!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation