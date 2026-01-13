Kyle Tucker recibe oferta de $50 millones de dólares de New York Mets

El jardinero Kyle Tucker, ha recibido una oferta a corto plazo de los New York Mets, que se estima en $50 millones por temporada.

Tucker uno de los jugadores más destacados disponibles en el mercado de agentes libres esta temporada baja, viene de jugar la campaña 2024 con los Chicago Cubs.

El jardinero, que cumplirá 29 años el sábado, continúa evaluando ofertas tras rechazar una oferta calificada de $22.025 millones de los Chicago Cubs al finalizar la temporada.

Mets are offering Tucker $50M a year in their bid @ByRobertMurray 1st reported — Jon Heyman (@JonHeyman) January 13, 2026

Codiciado jardinero en MLB

Si bien sus últimas dos temporadas se vieron interrumpidas por lesiones, incluyendo una fractura en la mano derecha y una distensión en la pantorrilla que afectaron su rendimiento en la segunda mitad de la temporada con los Cubs en 2025, Tucker y Juan Soto son los únicos bateadores con una proporción de ponches a bases por bolas de 1:1 y un porcentaje de slugging superior a .500.

Tucker tuvo un desempeño fantástico en la primera mitad de la temporada con los Cubs, bateando .280 con 17 jonrones y siendo seleccionado para el Juego de Estrellas por cuarta vez. Sin embargo, terminó la temporada con solo 22 jonrones y 73 carreras impulsadas en 136 partidos, siendo el bateador designado principal de los Cubs en los playoffs.

Tras recuperarse de la lesión en la mano, Tucker tuvo dificultades al bate, con un promedio de .218 en julio y .244 en agosto.

Yankees obtiene a pitcher Ryan Weathers

Los New York Yankees, en busca de lanzadores abridores, adquirieron al joven zurdo Ryan Weathers, de los Miami Marlins, a cambio de un paquete de cuatro prospectos.

Los jardineros Dillon Lewis y Brendan Jones, y los jugadores de cuadro Dylan Jasso y Juan Matheus, pasarán a los Marlins, quienes han priorizado a los jugadores de posición en su búsqueda de jóvenes talentos a través de intercambios.

Weathers, de 26 años, se limitó a ocho aperturas en las Grandes Ligas debido a una distensión en el flexor y en el dorsal ancho en 2025, registrando una efectividad de 3.99 con 37 ponches y 12 bases por bolas en 38⅓ entradas.

The Yankees have acquired lefty Ryan Weathers, who had a 3.99 ERA in eight starts for Miami last season pic.twitter.com/r5A4xUNZzQ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) January 14, 2026

