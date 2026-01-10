MLB suspende 80 juegos a alemán Max Kepler por uso de esteroides

La Major League Baseball (MLB) anunció este viernes la suspensión por 80 juegos del jardinero alemán Max Kepler tras dar positivo por una sustancia prohibida en violación del programa antidopaje de las Grandes Ligas. La sanción llega en un momento clave para el jugador, quien actualmente es agente libre de cara a la temporada 2026.

¿Qué sustancia dio positivo Max Kepler?

Según informó MLB, Kepler dio positivo por Epitrenbolone, un metabolito del Trenbolone, un esteroide anabólico asociado a productos de fisicoculturismo y también utilizado para estimular el crecimiento del ganado. Es la primera vez desde 2005 que un pelotero es suspendido en Grandes Ligas por esta sustancia específica, desde que se hacen públicos los detalles de las sanciones.

El Epitrenbolone ya había estado en el foco del deporte internacional: en 2018 provocó la suspensión del boxeador Manuel Charr, y en 2019 llevó a la descalificación del ciclista Carl Grove, de 90 años, de un récord mundial máster.

Kepler tuvo un promedio de bateo de .216 con 90 hits, 18 jonrones, 52 carreras impulsadas y 58 carreras anotadas en 127 juegos en 2025

El jardinero de los Phillies tuvo un repunte ofensivo en agosto y septiembre de la última temporada regular.

Kepler recibió un contrato de un año por 10 millones de dólares en 2025. Su rendimiento estuvo condicionado por una tendinitis rotuliana izquierda y posteriormente se sometió a una cirugía de core para reparar una hernia deportiva.

Kepler acepta la sanción sin apelación

De acuerdo con información de The Associated Press, Max Kepler aceptó la suspensión sin presentar una apelación ante un árbitro, decisión tomada en conjunto con su entorno legal. Hasta el momento, no hubo comentarios oficiales ni del sindicato de jugadores ni de su agencia de representación.

Aunque no tenga contrato al inicio de la temporada, MLB y el sindicato suelen permitir que un agente libre cumpla la sanción siempre que esté negociando con equipos. No obstante, la penalización lo deja inelegible para la postemporada 2026.

