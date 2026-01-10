Yankees realizan jugosa oferta a Cody Bellinger para que regrese a New York

Los New York Yankees están decididos a reforzar su alineación y han hecho una oferta tentadora a Cody Bellinger, para que se mantenga con el equipo en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Sin embargo, el agente del jugador, Scott Boras, está buscando asegurar un contrato de siete años, lo que ha complicado las negociaciones. La oferta de los Yankees supera los $30 millones de dólares anuales, pero la duración del contrato sigue siendo el principal obstáculo.

El desempeño de Bellinger en la temporada 2025 con los Yankees fue impresionante, lo que le permitió rechazar una opción de jugador de $25 millones de dólares para explorar la agencia libre.

Su habilidad para volarse la barda y su defensa sólida lo han convertido en un objetivo codiciado por varios equipos de la MLB. Los Yankees, sin embargo, no están dispuestos a comprometerse más allá de cinco años.

The Yankees' latest multi-year offer to free agent Cody Bellinger was for more than $30M per year, but Bellinger's side is looking for a seven-year deal.#Yankees pic.twitter.com/uPt6viLC7S — Fireside Yankees (@FiresideYankees) January 9, 2026

Yankees quieren mantener a Bellinger

La oferta de más de $30 millones de dólares anuales colocaría a Bellinger entre los jardineros mejor pagados de la liga, junto a estrellas como Juan Soto, Aaron Judge y Mike Trout. Este tipo de contrato refleja la confianza que los Yankees tienen en su capacidad para impactar el juego tanto ofensiva como defensivamente.

A pesar del interés de los Yankees, otros equipos como los New York Mets, Los Ángeles Dodgers y Chicago Cubs también están en la contienda. Cada uno de estos equipos tiene sus propias razones para querer a Bellinger en su alineación, ya sea por su poder al bate o su habilidad para hacer joyitas a la defensiva.

El dilema para los Yankees es si ceder a las demandas de Boras y Bellinger o buscar otras opciones en el mercado. La decisión no es fácil, ya que un contrato de siete años representa un riesgo considerable, pero también podría asegurar a un jugador que puede ser un pilar en el equipo por años.

