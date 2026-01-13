Premio Lo Nuestro 2026: Lista de nominados
Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan la lista con 10 nominaciones cada uno
Este martes 13 de enero, TelevisaUnivision dio a conocer la lista de nominados para la 38ª edición de Premio Lo Nuestro, donde se reconocerá a los intérpretes, temas y producciones discográficas que actualmente definen la escena de la música latina en diversos estilos, como pop, urbano, tropical y regional mexicano.
En esta edición, las nominaciones se distribuyen en 44 categorías. Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan la lista como los artistas con mayor número de menciones, al obtener 10 nominaciones cada uno. Les siguen de cerca Beéle, Fuerza Regida y Karol G, quienes suman ocho nominaciones respectivamente.
La entrega de Premio Lo Nuestro 2026 será transmitida en vivo en Estados Unidos a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión. Además, podrá verse vía streaming por ViX en la mayoría de los países de Latinoamérica el jueves 19 de febrero, a partir de las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT, desde el Kaseya Center de Miami, Florida.
El público tendrá la oportunidad de apoyar a sus artistas preferidos votando en el sitio PremioloNuestro.com, durante un proceso que estará habilitado desde ahora y hasta el próximo 26 de enero.
Lista de nominados Premio Lo Nuestro 2026
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
Bad Bunny
Beéle
Carín León
Fuerza Regida
Karol G
Maluma
Marc Anthony
Rauw Alejandro
Romeo santos
Shakira
Canción Del Año
Desde Hoy – Natti Natasha
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
El Amor De Mi Herida – Carín León
Imagínate – Danny Ocean & Kapo
Khé? – Rauw Alejandro & Romeo Santos
Latina Foreva – Karol G
Me Jalo – Fuerza Regida & Grupo Frontera
No Me Sé Rajar – Alejandro Fernández
Otra Noche (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell
Soltera – Shakira
Álbum Del Año
¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz
111xpantia – Fuerza Regida
Babylon Club – Danny Ocean
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Eterno – Prince Royce
Island Boyz – Myke Towers
La Ciudad – Alleh & Yorghaki
Palabra De To’s (Seca) – Carín León
10. Tropicoqueta – Karol G
Mejor Combinación Femenina
Best Female Combination
Amiga Date Cuenta – Ha*Ash & Thalia
Blackout – Emilia, Tini & Nicki Nicole
Brujería – Yuridia & Majo Aguilar
De Maravisha – Tokischa & Nathy Peluso
En 4 – Kenia Os & Anitta
En Tu Marea – Goyo & Greeicy
Fkn Movie – Karol G & Mariah Angeliq
Maldita Billetera – Alicia Villarreal & Lila Downs
Maldita Primavera – Yuri & Ángela Aguilar
Pa’ Qué Volviste? – Elena Rose & Maria Becerra
Colaboración “Crossover” Del Año
Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
I Adore You – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm
Lost In Translation – Carín León & Kacey Musgraves
No Hay Break – Myke Towers Ft. Omah Lay
Now Or Never – Bon Jovi & Pitbull
São Paulo – The Weeknd & Anitta
La Mezcla Perfecta Del Año
Carteras Chinas – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
Coleccionando Heridas – Karol G & Marco Antonio Solís
El Vino De Tu Boca- Alejandro Sanz & Carín León
Khé? – Rauw Alejandro & Romeo Santos
Misterio – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
Que Me Quiera Ma’ – Marc Anthony & Wisin
Sabes Qué Hora Es – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi
Sin Ti – Morat & Jay Wheeler
Súfrale – Grupo Firme & Gloria Trevi
Weltita – Bad Bunny & Chuwi
Tour Del Año
Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
De Rey A Rey – Alejandro Fernández
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
Vivir Sin Aire Tour – Maná
Artista Revelación Del Año Masculino
Alleh
Clave Especial
Esaú Ortiz
Juan Duque
Hamilton
La Cruz
Macario Martínez
Roa
Santos Bravos
Yorghaki
Artista Revelación Del Año Femenino
Aria Bela
Camila Fernández
Delilah
Estevie
Mar
Paloma Morphy
Yailin La Mas Viral
Yeri Mua
Ysa C
Zoe Gotusso
Mejor Canción De Música Cristiana
Alabaré – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
La Respuesta – Gocho
Ponte Bonita (Remix) – Yaronk Rouse & Rosalina
Si Volviera Jesús – Víctor Manuelle
Sonríele – Daddy Yankee
Todo Va Estar Bien – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
Afrobeat Del Año
Bien Pedos – Xavi & Kapo
Cosita Linda – Elena Rose & Justin Quiles
La Plena (W Sound 5) – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
Me Pasa (Piscis) – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
Mi Reina – Hamilton & Nanpa Básico
San Blas – Boza
Sanka – Ryan Castro & Dongo
Soleao – Myke Towers & Quevedo
Artista Masculino Del Año – Urbano
Arcángel
Bad Bunny
Beéle
Eladio Carrión
Feid
J Balvin
Myke Towers
Rauw Alejandro
Wisin
Yandel
Artista Femenina Del Año – Urbano
Anitta
Bad Gyal
Fariana
Karol G
Natti Natasha
Rainao
Tokischa
Yailin La Mas Viral
Yeri Mua
Young Miko
Canción Del Año – Urbano
Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee
Háblame Claro – Yandel & Feid
La Plena (W Sound 5) – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
Latina Foreva – Karol G
Lo Caro Y Lo Bueno – Chencho Corleone
Qué Pasaría… – Rauw Alejandro & Bad Bunny
Rio – J Balvin
Romeo – Anitta
Soleao – Myke Towers & Quevedo
Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano
Bum Bum – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
Cuando No Era Cantante – El Bogueto & Yung Beef
Duro Ma – Bryant Myers, Dei V & Saiko
En La City – Trueno & Young Miko
Flash Foto – Arcángel & Neutro Shorty
Love – Clarent
Nueva Era – Duki & Myke Towers
Primer Lugar – Eladio Carrión & Omar Courtz
Tokischa Rmx – J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
Yogurcito Remix – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa
Colaboración Del Año – Urbano
+57 – Karol G, Feid, Dfzm, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
Amg – Eladio Carrión & Young Miko
Doblexxó – J Balvin & Feid
La Plena (W Sound 5) – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
Luna – Wisin & Kapo
Otra Noche (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell
Perfumito Nuevo – Bad Bunny & Rainao
Pórtate Bien – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
Wells Fargo – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
Woahh – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz Ft. Clarent
Mejor Canción Dembow
Bing Bong – Yailin La Mas Viral & Puyalo Pantera
Celos – Tokischa & Bulin 47
Dem Bow – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky) – Lomiiel
Quita Y Pone – El Alfa & Fariana
Álbum Del Año – Urbano
Borondo – Beéle
Don Kbrn – Eladio Carrión
El Sobreviviente Www – Wisin
Elyte – Yandel
Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid
Island Boyz – Myke Towers
Lo Mismo De Siempre – Mora
Sendé – Ryan Castro
Sr. Santos Ii Sueños De Grandeza – Arcángel
Underwater – Fariana
Artista Pop Masculino Del Año
Alejandro Sanz
Camilo
Danny Ocean
Juanes
Maluma
Manuel Turizo
Marco Antonio Solís
Pitbull
Ricardo Arjona
Sebastián Yatra
Artista Pop Femenina Del Año
Aitana
Cazzu
Elena Rose
Emilia
Gloria Trevi
Kany García
7. Kenia Os
Laura Pausini
Shakira
Yami Safdie
Grupo O Dúo Del Año – Pop/Rock
Ca7riel & Paco Amoroso
Dnd I Do Not Disturb
Ha*Ash
Matisse
Latin Mafia
Maná
Mau Y Ricky
Morat
Rawayana
Reik
Canción Del Año – Pop
Bronceador – Maluma
Con Otra – Cazzu
El Cielo Te Mandó Para Mi – Ha*Ash
La Carretera – Pedro Capó
La Pelirroja – Sebastián Yatra
Mientes – Reik
Noviogangsta <3 – Emilia
Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
Soltera – Shakira
Un Beso Menos – Elena Rose & Morat
Colaboración Del Año – Pop
Abrázame – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
Accidente – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
Bésame – Alejandro Sanz & Shakira
Bunda – Emilia & Luísa Sonza
Conmigo Sin Ti – Matisse & Cristian Castro
Huir – Kany García & Lia Kali
La Del Primer Puesto – Reik & Xavi
Se Fue – Rauw Alejandro & Laura Pausini
Si Tuviera Que Elegir – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
Sin Ti – Morat & Jay Wheeler
Canción Del Año – Pop/Balada
Alguien – Carlos Rivera
Cueste Lo Que Cueste – Gloria Trevi
El Reclamo – Olga Tañón
Tierra Mía – Kany García
Mujer – Ricardo Arjona
Querida Yo – Yami Safdie & Camilo
Álbum Del Año – Pop
Cuarto Azul – Aitana
El Vuelo – Gloria Trevi
En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose
Haashville – Ha*Ash
La Carretera – Pedro Capó
6. Milagro – Sebastián Yatra
Noches De Cantina – Maná
Preguntas A Las 11:11 – Ela Taubert
¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera
Ya Es Mañana – Morat
Colaboración Del Año – Pop/Urbano
2am – Sebastián Yatra & Bad Gyal
Que Haces – Becky G & Manuel Turizo
Samaná – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Tamo Bien – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino
Te Acuerdas? – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
Volver – Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Canción Del Año – Pop/Urbano
6 De Febrero – Aitana
A.K.A – Mari La Carajita
Cables Cruzados – Farruko
Carita Linda – Rauw Alejandro
Cosas Pendientes – Maluma
Dtmf – Bad Bunny
Sirenita – Ozuna
Tengo Celos – Myke Towers
Tocando El Cielo – Luis Fonsi
Una Como Tu – Jay Wheeler
Canción Del Año – Pop/Rock
¿Es En Serio? – Ela Taubert
Me Toca A Mí – Morat & Camilo
Sabe Bien – Pedro Capó
Una Noche Contigo – Juanes
Vivir Sin Aire – Maná & Carín León
Mejor “Eurosong” – Pop/Urbano
6 De Febrero – Aitana
Da Me – Bad Gyal
Esa Diva – Melody
Moja1ta – Lola Indigo
Quiero Decirte – Abraham Mateo & Ana Mena
Tatami – Jc Reyes
Tuchat – Quevedo
Tu Vas Sin (Fav) – Rels B
Artista Del Año – Tropical
Carlos Vives
Elvis Crespo
Gloria Estefan
Jerry Rivera
Luis Figueroa
Marc Anthony
Olga Tañón
Prince Royce
Romeo Santos
Silvestre Dangond
Canción Del Año – Tropical
Desde Hoy – Natti Natasha
Fuera De Lugar – Venesti
Hello, What’s Up – Christian Alicea
How Deep Is Your Love – Prince Royce
La Indiferencia – Silvestre Dangond & Fonseca
Malportada – Nathy Peluso & Rawayana
Más Que Un Beso – Luis Figueroa
Por Si Te Me Vas – Olga Tañón & Lenny Tavárez
Raíces – Gloria Estefan
Tú Con Él – Rauw Alejandro
Colaboración Del Año – Tropical
Café Con Ron – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
En Privado – Xavi & Manuel Turizo
La Diferente – Lenier & Gente De Zona
La Tierra Del Olvido (Versión Salsa) – Carlos Vives & Grupo Niche
Me Muevo – Fariana & Kiko El Crazy
Nuestra Canción – Elvis Crespo & Jerry Rivera
Repetimos – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
Venga Lo Que Venga – Fonseca & Rawayana
Vestido Rojo – Silvestre Dangond & Emilia
Volver (La Salsa) – Piso 21, Beéle & Marc Anthony
Álbum Del Año – Tropical
Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa
El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos Vives
Eterno – Prince Royce
Gris – Luis Figueroa
Llegué Yo – Jerry Rivera
Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha
Poeta Herío – Elvis Crespo
Raíces – Gloria Estefan
Reparto By Gente De Zona – Gente De Zona
Artista Masculino Del Año – Música Mexicana
Alejandro Fernández
Carín León
Christian Nodal
Eden Muñoz
Iván Cornejo
Luis Angel “El Flaco”
Netón Vega
Oscar Maydon
Pepe Aguilar
Xavi
Artista Femenina Del Año – Música Mexicana
Aida Cuevas
Ana Bárbara
Angela Leiva
Ángela Aguilar
Camila Fernández
Carolina Ross
Chiquis
Lupita Infante
Majo Aguilar
Yuridia
Grupo O Dúo Del Año – Música Mexicana
Banda El Recodo
Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Intocable
Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
Los Ángeles Azules
Los Tigres Del Norte
Canción Del Año – Música Mexicana
Amor Bonito – Luis Angel “El Flaco”
El Amigo – Christian Nodal
El Amor De Mi Herida – Carín León
Hija De Papi – Xavi & Netón Vega
Hecha Pa’ Mi – Grupo Frontera
Loco – Netón Vega
Me Prometí – Ivan Cornejo
Otro Capítulo – Becky G
Por Esos Ojos – Fuerza Regida
Traigo Saldo Y Ganas De Rogar – Eden Muñoz
Colaboración Del Año – Música Mexicana
300 Noches – Belinda & Natanael Cano
Crisis – Becky G & Tito Double P
En Tiempo Y Forma (Juntos) – Josi Cuen & Jorge Medina
Lo Que No Saben – Calibre 50 & Los De La Noria
Me Jalo – Fuerza Regida Y Grupo Frontera
Morena – Netón Vega & Peso Pluma
Si Tú Me Vieras – Carín León & Maluma
Tu Tu Tu – Clave Especial & Edgardo Nuñez
Un Bendito Día – Yuridia & Alejandro Fernández
Yo Me Lo Busqué – Los Ángeles Azules & Thalía
Canción Banda Del Año
Amor Bonito – Luis Angel “El Flaco”
El Beneficio De La Duda – Grupo Firme
Una Historia Mal Contada – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
Una Peda Menos – Banda Los Recoditos
Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
Amé – Christian Nodal
Amémonos De Nuevo – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
Cuídamela Bien – Pepe Aguilar
Nadie Se Va Como Llegó – Ángela Aguilar
No Me Sé Rajar – Alejandro Fernández
Sin Llorar – Yuridia
Canción Norteña Del Año
Chelas Y Besos – La Fiera De Ojinaga
La Lotería – Los Tigres Del Norte
Me Gusta Mi Vida – Intocable
Mi Lugar Favorito – Eden Muñoz
Rey Sin Reina – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
Fusión Música Mexicana Del Año
2+2 – Omar Camacho & Victor Mendivil
Loco – Netón Vega
Marlboro Rojo – Fuerza Regida
No Capea – Xavi & Grupo Frontera
Tu Tu Tu – Clave Especial & Edgardo Nuñez
Mejor Electro Corrido – Música Mexicana
Bachata Bélica – Los Esquivel, Prince Royce & Brray
Corridos Y Alcohol – Steve Aoki & Oscar Maydon
La Fiesta – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
Tierno – Joaquin Medina & Codiciado
Triple Lavada Remix – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán Ft. Víctor Mendivil
Álbum Del Año – Música Mexicana
¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
111xpantia – Fuerza Regida
De Rey A Rey (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México, 2024) – Alejandro Fernández
Eden – Eden Muñoz
Encuentros – Becky G
La Lotería – Los Tigres Del Norte
Next – Xavi
Palabra De To’s (Seca) – Carín León
Sin Llorar – Yuridia
Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
