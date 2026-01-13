window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Premio Lo Nuestro 2026: Lista de nominados

Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan la lista con 10 nominaciones cada uno

La entrega de Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el jueves 19 de febrero.

Por  José Antonio Castañeda

Este martes 13 de enero, TelevisaUnivision dio a conocer la lista de nominados para la 38ª edición de Premio Lo Nuestro, donde se reconocerá a los intérpretes, temas y producciones discográficas que actualmente definen la escena de la música latina en diversos estilos, como pop, urbano, tropical y regional mexicano.

En esta edición, las nominaciones se distribuyen en 44 categorías. Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan la lista como los artistas con mayor número de menciones, al obtener 10 nominaciones cada uno. Les siguen de cerca Beéle, Fuerza Regida y Karol G, quienes suman ocho nominaciones respectivamente.

La entrega de Premio Lo Nuestro 2026 será transmitida en vivo en Estados Unidos a través de Univision, UNIMÁS y Galavisión. Además, podrá verse vía streaming por ViX en la mayoría de los países de Latinoamérica el jueves 19 de febrero, a partir de las 7 p.m. ET / 6 p.m. CT, desde el Kaseya Center de Miami, Florida.

El público tendrá la oportunidad de apoyar a sus artistas preferidos votando en el sitio PremioloNuestro.com, durante un proceso que estará habilitado desde ahora y hasta el próximo 26 de enero.

Lista de nominados Premio Lo Nuestro 2026

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Romeo santos

Shakira

Canción Del Año

Desde Hoy – Natti Natasha

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

El Amor De Mi Herida – Carín León

Imagínate – Danny Ocean & Kapo

Khé? – Rauw Alejandro & Romeo Santos

Latina Foreva – Karol G

Me Jalo – Fuerza Regida & Grupo Frontera

No Me Sé Rajar – Alejandro Fernández

Otra Noche (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell

Soltera – Shakira

Álbum Del Año

¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz

111xpantia – Fuerza Regida

Babylon Club – Danny Ocean

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

Eterno – Prince Royce

Island Boyz – Myke Towers

La Ciudad – Alleh & Yorghaki

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

10. Tropicoqueta – Karol G

Mejor Combinación Femenina

Best Female Combination

Amiga Date Cuenta – Ha*Ash & Thalia

Blackout – Emilia, Tini & Nicki Nicole

Brujería – Yuridia & Majo Aguilar

De Maravisha – Tokischa & Nathy Peluso

En 4 – Kenia Os & Anitta

En Tu Marea – Goyo & Greeicy

Fkn Movie – Karol G & Mariah Angeliq

Maldita Billetera – Alicia Villarreal & Lila Downs

Maldita Primavera – Yuri & Ángela Aguilar

Pa’ Qué Volviste? – Elena Rose & Maria Becerra

Colaboración “Crossover” Del Año

Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

I Adore You – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm

Lost In Translation – Carín León & Kacey Musgraves

No Hay Break – Myke Towers Ft. Omah Lay

Now Or Never – Bon Jovi & Pitbull

São Paulo – The Weeknd & Anitta

La Mezcla Perfecta Del Año

Carteras Chinas – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

Coleccionando Heridas – Karol G & Marco Antonio Solís

El Vino De Tu Boca- Alejandro Sanz & Carín León

Khé? – Rauw Alejandro & Romeo Santos

Misterio – J Balvin & Gilberto Santa Rosa

Que Me Quiera Ma’ – Marc Anthony & Wisin

Sabes Qué Hora Es – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi

Sin Ti – Morat & Jay Wheeler

Súfrale – Grupo Firme & Gloria Trevi

Weltita – Bad Bunny & Chuwi

Tour Del Año

Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro

De Rey A Rey – Alejandro Fernández

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira

Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís

No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny

Vivir Sin Aire Tour – Maná

Artista Revelación Del Año Masculino

Alleh

Clave Especial

Esaú Ortiz

Juan Duque

Hamilton

La Cruz

Macario Martínez

Roa

Santos Bravos

Yorghaki

Artista Revelación Del Año Femenino

Aria Bela

Camila Fernández

Delilah

Estevie

Mar

Paloma Morphy

Yailin La Mas Viral

Yeri Mua

Ysa C

Zoe Gotusso

Mejor Canción De Música Cristiana

Alabaré – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo

La Respuesta – Gocho

Ponte Bonita (Remix) – Yaronk Rouse & Rosalina

Si Volviera Jesús – Víctor Manuelle

Sonríele – Daddy Yankee

Todo Va Estar Bien – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

Afrobeat Del Año

Bien Pedos – Xavi & Kapo

Cosita Linda – Elena Rose & Justin Quiles

La Plena (W Sound 5) – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

Me Pasa (Piscis) – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

Mi Reina – Hamilton & Nanpa Básico

San Blas – Boza

Sanka – Ryan Castro & Dongo

Soleao – Myke Towers & Quevedo

Artista Masculino Del Año – Urbano

Arcángel

Bad Bunny

Beéle

Eladio Carrión

Feid

J Balvin

Myke Towers

Rauw Alejandro

Wisin

Yandel

Artista Femenina Del Año – Urbano

Anitta

Bad Gyal

Fariana

Karol G

Natti Natasha

Rainao

Tokischa

Yailin La Mas Viral

Yeri Mua

Young Miko

Canción Del Año – Urbano

Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee

Háblame Claro – Yandel & Feid

La Plena (W Sound 5) – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

Latina Foreva – Karol G

Lo Caro Y Lo Bueno – Chencho Corleone

Qué Pasaría… – Rauw Alejandro & Bad Bunny

Rio – J Balvin

Romeo – Anitta

Soleao – Myke Towers & Quevedo

Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano

Bum Bum – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

Cuando No Era Cantante – El Bogueto & Yung Beef

Duro Ma – Bryant Myers, Dei V & Saiko

En La City – Trueno & Young Miko

Flash Foto – Arcángel & Neutro Shorty

Love – Clarent

Nueva Era – Duki & Myke Towers

Primer Lugar – Eladio Carrión & Omar Courtz

Tokischa Rmx – J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa

Yogurcito Remix – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Colaboración Del Año – Urbano

+57 – Karol G, Feid, Dfzm, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

Amg – Eladio Carrión & Young Miko

Doblexxó – J Balvin & Feid

La Plena (W Sound 5) – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

Luna – Wisin & Kapo

Otra Noche (Feat. Darell) – Myke Towers & Darell

Perfumito Nuevo – Bad Bunny & Rainao

Pórtate Bien – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums

Wells Fargo – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto

Woahh – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz Ft. Clarent

Mejor Canción Dembow

Bing Bong – Yailin La Mas Viral & Puyalo Pantera

Celos – Tokischa & Bulin 47

Dem Bow – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky) – Lomiiel

Quita Y Pone – El Alfa & Fariana

Álbum Del Año – Urbano

Borondo – Beéle

Don Kbrn – Eladio Carrión

El Sobreviviente Www – Wisin

Elyte – Yandel

Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid

Island Boyz – Myke Towers

Lo Mismo De Siempre – Mora

Sendé – Ryan Castro

Sr. Santos Ii Sueños De Grandeza – Arcángel

Underwater – Fariana

Artista Pop Masculino Del Año

Alejandro Sanz

Camilo

Danny Ocean

Juanes

Maluma

Manuel Turizo

Marco Antonio Solís

Pitbull

Ricardo Arjona

Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina Del Año

Aitana

Cazzu

Elena Rose

Emilia

Gloria Trevi

Kany García

7. Kenia Os

Laura Pausini

Shakira

Yami Safdie

Grupo O Dúo Del Año – Pop/Rock

Ca7riel & Paco Amoroso

Dnd I Do Not Disturb

Ha*Ash

Matisse

Latin Mafia

Maná

Mau Y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Canción Del Año – Pop

Bronceador – Maluma

Con Otra – Cazzu

El Cielo Te Mandó Para Mi – Ha*Ash

La Carretera – Pedro Capó

La Pelirroja – Sebastián Yatra

Mientes – Reik

Noviogangsta <3 – Emilia

Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz

Soltera – Shakira

Un Beso Menos – Elena Rose & Morat

Colaboración Del Año – Pop

Abrázame – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

Accidente – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar

Bésame – Alejandro Sanz & Shakira

Bunda – Emilia & Luísa Sonza

Conmigo Sin Ti – Matisse & Cristian Castro

Huir – Kany García & Lia Kali

La Del Primer Puesto – Reik & Xavi

Se Fue – Rauw Alejandro & Laura Pausini

Si Tuviera Que Elegir – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

Sin Ti – Morat & Jay Wheeler

Canción Del Año – Pop/Balada

Alguien – Carlos Rivera

Cueste Lo Que Cueste – Gloria Trevi

El Reclamo – Olga Tañón

Tierra Mía – Kany García

Mujer – Ricardo Arjona

Querida Yo – Yami Safdie & Camilo

Álbum Del Año – Pop

Cuarto Azul – Aitana

El Vuelo – Gloria Trevi

En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose

Haashville – Ha*Ash

La Carretera – Pedro Capó

6. Milagro – Sebastián Yatra

Noches De Cantina – Maná

Preguntas A Las 11:11 – Ela Taubert

¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera

Ya Es Mañana – Morat

Colaboración Del Año – Pop/Urbano

2am – Sebastián Yatra & Bad Gyal

Que Haces – Becky G & Manuel Turizo

Samaná – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

Tamo Bien – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino

Te Acuerdas? – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel

Volver – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Canción Del Año – Pop/Urbano

6 De Febrero – Aitana

A.K.A – Mari La Carajita

Cables Cruzados – Farruko

Carita Linda – Rauw Alejandro

Cosas Pendientes – Maluma

Dtmf – Bad Bunny

Sirenita – Ozuna

Tengo Celos – Myke Towers

Tocando El Cielo – Luis Fonsi

Una Como Tu – Jay Wheeler

Canción Del Año – Pop/Rock

¿Es En Serio? – Ela Taubert

Me Toca A Mí – Morat & Camilo

Sabe Bien – Pedro Capó

Una Noche Contigo – Juanes

Vivir Sin Aire – Maná & Carín León

Mejor “Eurosong” – Pop/Urbano

6 De Febrero – Aitana

Da Me – Bad Gyal

Esa Diva – Melody

Moja1ta – Lola Indigo

Quiero Decirte – Abraham Mateo & Ana Mena

Tatami – Jc Reyes

Tuchat – Quevedo

Tu Vas Sin (Fav) – Rels B

Artista Del Año – Tropical

Carlos Vives

Elvis Crespo

Gloria Estefan

Jerry Rivera

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Canción Del Año – Tropical

Desde Hoy – Natti Natasha

Fuera De Lugar – Venesti

Hello, What’s Up – Christian Alicea

How Deep Is Your Love – Prince Royce

La Indiferencia – Silvestre Dangond & Fonseca

Malportada – Nathy Peluso & Rawayana

Más Que Un Beso – Luis Figueroa

Por Si Te Me Vas – Olga Tañón & Lenny Tavárez

Raíces – Gloria Estefan

Tú Con Él – Rauw Alejandro

Colaboración Del Año – Tropical

Café Con Ron – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta

En Privado – Xavi & Manuel Turizo

La Diferente – Lenier & Gente De Zona

La Tierra Del Olvido (Versión Salsa) – Carlos Vives & Grupo Niche

Me Muevo – Fariana & Kiko El Crazy

Nuestra Canción – Elvis Crespo & Jerry Rivera

Repetimos – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell

Venga Lo Que Venga – Fonseca & Rawayana

Vestido Rojo – Silvestre Dangond & Emilia

Volver (La Salsa) – Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Álbum Del Año – Tropical

Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos Vives

Eterno – Prince Royce

Gris – Luis Figueroa

Llegué Yo – Jerry Rivera

Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha

Poeta Herío – Elvis Crespo

Raíces – Gloria Estefan

Reparto By Gente De Zona – Gente De Zona

Artista Masculino Del Año – Música Mexicana

Alejandro Fernández

Carín León

Christian Nodal

Eden Muñoz

Iván Cornejo

Luis Angel “El Flaco”

Netón Vega

Oscar Maydon

Pepe Aguilar

Xavi

Artista Femenina Del Año – Música Mexicana

Aida Cuevas

Ana Bárbara

Angela Leiva

Ángela Aguilar

Camila Fernández

Carolina Ross

Chiquis

Lupita Infante

Majo Aguilar

Yuridia

Grupo O Dúo Del Año – Música Mexicana

Banda El Recodo

Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Los Ángeles Azules

Los Tigres Del Norte

Canción Del Año – Música Mexicana

Amor Bonito – Luis Angel “El Flaco”

El Amigo – Christian Nodal

El Amor De Mi Herida – Carín León

Hija De Papi – Xavi & Netón Vega

Hecha Pa’ Mi – Grupo Frontera

Loco – Netón Vega

Me Prometí – Ivan Cornejo

Otro Capítulo – Becky G

Por Esos Ojos – Fuerza Regida

Traigo Saldo Y Ganas De Rogar – Eden Muñoz

Colaboración Del Año – Música Mexicana

300 Noches – Belinda & Natanael Cano

Crisis – Becky G & Tito Double P

En Tiempo Y Forma (Juntos) – Josi Cuen & Jorge Medina

Lo Que No Saben – Calibre 50 & Los De La Noria

Me Jalo – Fuerza Regida Y Grupo Frontera

Morena – Netón Vega & Peso Pluma

Si Tú Me Vieras – Carín León & Maluma

Tu Tu Tu – Clave Especial & Edgardo Nuñez

Un Bendito Día – Yuridia & Alejandro Fernández

Yo Me Lo Busqué – Los Ángeles Azules & Thalía

Canción Banda Del Año

Amor Bonito – Luis Angel “El Flaco”

El Beneficio De La Duda – Grupo Firme

Una Historia Mal Contada – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Una Peda Menos – Banda Los Recoditos

Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

Amé – Christian Nodal

Amémonos De Nuevo – Lupita Infante & Leonardo Aguilar

Cuídamela Bien – Pepe Aguilar

Nadie Se Va Como Llegó – Ángela Aguilar

No Me Sé Rajar – Alejandro Fernández

Sin Llorar – Yuridia

Canción Norteña Del Año

Chelas Y Besos – La Fiera De Ojinaga

La Lotería – Los Tigres Del Norte

Me Gusta Mi Vida – Intocable

Mi Lugar Favorito – Eden Muñoz

Rey Sin Reina – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Fusión Música Mexicana Del Año

2+2 – Omar Camacho & Victor Mendivil

Loco – Netón Vega

Marlboro Rojo – Fuerza Regida

No Capea – Xavi & Grupo Frontera

Tu Tu Tu – Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Electro Corrido – Música Mexicana

Bachata Bélica – Los Esquivel, Prince Royce & Brray

Corridos Y Alcohol – Steve Aoki & Oscar Maydon

La Fiesta – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P

Tierno – Joaquin Medina & Codiciado

Triple Lavada Remix – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán Ft. Víctor Mendivil

Álbum Del Año – Música Mexicana

¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal

111xpantia – Fuerza Regida

De Rey A Rey (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México, 2024) – Alejandro Fernández

Eden – Eden Muñoz

Encuentros – Becky G

La Lotería – Los Tigres Del Norte

Next – Xavi

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Sin Llorar – Yuridia

Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

