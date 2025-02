Premio Lo Nuestro 2025: Clarissa Molina impacta con su vestido

Clarissa Molina, presentadora de televisión, fue una de las que impactó con su belleza en Premio Lo Nuestro 2025, al lucir un espectacular vestido que marcó su figura y le daba una estampa fresca en la alfombra magenta.

Clarissa Molina lució un look bastante fresco en Premio Lo Nuestro 2025. Crédito: Mezcalent

En esta ocasión, la dominicana lució un colorido atuendo, con textura metalizada, con el que robó miradas en el Kaseya Center, de Miami, Florida.

Clarissa Molina en Premio Lo Nuestro 2025. Crédito: Mezcalent

Además de esto, la ex reina de belleza llevó un estilismo bastante relajado que consistió en unas ondas que ayudaron a que luciera relajada en esta ceremonia.

Crédito: Mezcalent

El maquillaje en esta oportunidad tuvo mayor énfasis en su mirada y en cuanto a los accesorios llevó unos delicados pendientes que hicieron juego perfecto con el vestido de Clarissa Molina.

Clarissa Molina: ¿qué come antes de Premio Lo Nuestro?

La ex reina de belleza se caracteriza por compartir en su cuenta en Instagram varios momentos de su vida y en esta oportunidad no fue la excepción, ya que le contó a su amplia comunidad de seguidores qué es lo que come antes de ir a una ceremonia como esta.

“Llegando a casa, señores, tengo una mega exclusiva que sale mañana en El Gordo y la Flaca, les voy a compartir la foto aquí al ladito luego de mostrarles lo que yo como un día antes de los premios, lo que yo ceno, que me han preguntado“, dijo.

Luego de esto, reveló el plato por el que se decide antes de un evento como este: “Aquí está, esta comidita rica, pollito con vegetales para no retener mucho líquido, no tener mucha sal, para estar lo más fit posible, tener menos retención de líquido posible”.

Al finalizar el video, Clarissa Molina mostró una foto junto a Alejandro Fernández y su hija Camila, a quienes entrevistó para el programa El Gordo y la Flaca, a propósito del Premio a la Excelencia que recibirá el Potrillo y la primera nominación de la joven.

Mira todos los detalles de la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2025 en esta transmisión especial de El Diario de NY, La Opinión y La Vibra:

Sigue leyendo:

· Univision anuncia a los presentadores de “Noche de Estrellas” para Premios Lo Nuestro

· Galilea Montijo dice la causa por la que no ingresaron los integrantes de RBD a ‘Premio Lo Nuestro’

· Galilea Montijo dice lo que le pasó antes de ‘Premio Lo Nuestro’ y aclara si está embarazada o no