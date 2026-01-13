Pronóstico del tiempo en Chicago, Illinois para este martes 13 de enero

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por esta razón, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy martes 13 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de máxima y los 28 grados Fahrenheit (-2ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 39ºF (4ºC) de máxima y 39ºF (4ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 2 durante la primera mitad del día y del 63 a lo largo de la noche. Luego, tendremos más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 18.64 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:17 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:42 h. En total, tendremos 9 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se prevén cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será de 30 grados Fahrenheit (-1ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 18 (-8 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 62% por la mañana, 88% por la tarde y 62% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día.