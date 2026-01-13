Pronóstico del tiempo en Nueva York para este martes 13 de enero

¿Cómo empezar tu día con la ropa adecuada para salir a las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del clima para el día de hoy en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 46 grados Fahrenheit (8ºC) y una mínima de 41 grados Fahrenheit (5ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 9.32 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:19 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:51 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén más nubes que claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 36 y los 48 grados Fahrenheit (2 y 9 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 17% por la mañana, 60% por la tarde y 17% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.