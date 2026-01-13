Puerto Rico: AOC lidera carta a secretario del DOE en la que pide que reactiven sitio web con datos sobre energía renovable

NUEVA YORK – A través de una carta que endosaron organizaciones medioambientales puertorriqueñas, 20 congresistas liderados por la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, le pidieron al Departamento de Energía federal (DOE) reactivar el sitio web sobre el informe “PR100” que provee guías para la transición 100% a energía renovable en Puerto Rico.

“PR100 forma parte de una importante iniciativa para ayudar a la transición del archipiélago, que actualmente cuenta con una red eléctrica con altos costos y considerables dificultades operativas, hacia un sistema de energía limpia más asequible y resiliente que garantice la seguridad energética para el pueblo de Puerto Rico”, plantearon los legisladores en la carta con fecha del 12 de enero.

“El sitio web fue crucial para el éxito del estudio, ya que proporcionaba acceso público directo al mismo, incluyendo resúmenes y datos brutos. La eliminación del sitio web disminuye la capacidad del estudio para guiar los esfuerzos federales y locales en apoyo de los objetivos de energía renovable de Puerto Rico”, añadieron en la misiva dirigida al secretario del DOE, Chris Wright.

El PR100 o “Estudio de Resiliencia de la Red Eléctrica de Puerto Rico y Transición a Energía 100% Renovable” fue una iniciativa de la Administración Biden que se extendió por dos años. Fue realizado por la Oficina de Despliegue de la Red del DOE y seis laboratorios nacionales. El informe publicado en el 2024 ofrece una “hoja de ruta” para que Puerto Rico alcance la meta del 100% para el 2050.



El estudio concluyó que lograr un sistema asequible y resiliente impulsado con 100% de energía renovable no será rápido ni fácil, pero es posible, si se promueve la participación comunitaria, se hacen mejoras y se invierte en el sistema.

Cuando uno abre la página web sobre el tema de PR100 en http://www.energy.gov aparece una breve descripción introductoria del proyecto. Sin embargo, no se puede acceder a ciertos subtemas.

“Si bien el informe y los datos siguen estando disponibles a través de otros sitios web de la organización, carecen de la accesibilidad y la claridad que ofrecía el sitio web original. Esto también podría llevar a las partes interesadas a solicitar aclaraciones sobre la validez de los datos. Dado que el estudio ahora llega a un público más reducido, su valor para las partes interesadas y para futuras investigaciones podría verse disminuido. Esto reduce el impacto de la inversión federal en el estudio, incluidas las contribuciones de los colaboradores y el trabajo de los investigadores del Departamento de Energía y los laboratorios nacionales”, expusieron los congresistas en el documento sobre la remoción de contenido.

El grupo consideró que la eliminación plantea serias dudas sobre el compromiso de la Administración Trump con la investigación científica.

En el documento,los demócratas piden que se restablezca el acceso a la página no más tarde del 12 de febrero.

Por otra parte, los demócratas cuestionaron la cancelación de miles de millones de dólares para financiamiento de proyectos de energía renovable en la isla, como fue el caso de los programas “Acceso Solar” y “Comunidades Resilientes” para paneles solares en techos y almacenamientos con baterías. Ambos programas se nutrían del llamado Fondo de Resiliencia Energética (PR-ERF), parte de la Ley Consolidada de Asignaciones Presupuestarias para el año fiscal 2023 aprobada en el Congreso.

“El Departamento de Energía (DOE) también ha cancelado recientemente miles de millones de dólares en financiación y préstamos para proyectos de infraestructura de energía renovable en Puerto Rico, lo que está afectando los esfuerzos de transición planificados. Estos acontecimientos afectan la confianza de las partes interesadas en los planes a largo plazo del DOE. Esto representa un importante revés para el futuro del DOE, ya que complica su misión de garantizar la seguridad y la prosperidad de EE.UU. abordando los desafíos energéticos y ambientales mediante soluciones científicas y tecnológicas transformadoras”, señalaron los legisladores federales en la carta.

En mayo del año pasado, el DOE anunció que $365 millones que habían sido aprobados en el Congreso para Comunidades Resilientes serían redirigidos para la reparación de la red eléctrica.

La agencia argumentó en un comunicado que los fondos del programa se utilizarán para “soluciones prácticas y actividades de emergencia que ofrezcan una solución más rápida e impactante a la crisis actual, beneficiando instalaciones críticas como hospitales y centros comunitarios”.

La Administración Trump, básicamente, le ha declarado la guerra a iniciativas de energía renovable, particularmente, las eólicas y solares.

El argumento del Gobierno federal es que “regulaciones onerosas e ideológicamente motivadas han obstaculizado el desarrollo de estos recursos, limitado la generación de electricidad confiable y asequible, reducido la creación de empleo y provocado altos costos energéticos”.

La carta de los congresistas fue endosada por las organizaciones El Puente, CAMBIO PR, y Queremos Sol.

Aparte de Ocasio-Cortez, el texto fue firmado por Brendan Boyle (PA-02), André Carson (IN-07), Ed Case (HI-01), Sean Casten (IL-06), Judy Chu (CA-28), Adriano Espaillat (NY-13), Valerie Foushee (NC-04), Daniel Goldman (NY-10), Pablo Hernández (D-PR), Chrissy Houlahan (PA-06), Jared Huffman (CA-02), Ted Lieu (CA-36), Grace Meng (NY-06), Jerrold Nadler (NY-12), Mike Quigley (IL-05), Delia Ramírez (IL-03), Mark Takano (CA-39), Ritchie Torres (NY-15) y Nydia Velázquez (NY-07).

