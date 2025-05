Puerto Rico: Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña que maneja fondos federales para paneles solares le pide al DOE que libere el dinero

Nueva York – Miembros de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, entidad que ha sentado pauta en el impulso de proyectos de energía renovable en pueblos del centro de Puerto Rico, emplazó al Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) a que, como mínimo, clarifique el estatus de la revisión de fondos para programas para paneles solares en la isla como “Comunidades Resilientes”.

El Diario contactó a portavoces de la Cooperativa en Utuado para conocer de qué manera la pausa en el desembolso de fondos para proyectos aprobados bajo la pasada Administración como el Fondo de Resiliciencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) ha impactado su trabajo para llevar estos sistemas a residentes vulnerables del referido municipio, Adjuntas, Jayuya, Maricao y Lares, entre otros.

La Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña es la primera en Puerto Rico creada con el fin de proveer energía costo-eficiente con fuentes renovables a residentes de los pueblos de la Cordillera Central o de la montaña, que usualmente son los últimos en recibir auxilio por parte de las autoridades cuando ocurren emergencias como huracanes.

Un llamado a la transparencia

C.P. Smith, director ejecutivo de la iniciativa, dijo en entrevista con este rotativo que parte del llamado es a la transparencia, ya que no ha habido claridad por parte de las autoridades federales sobre el estatus y alcance final que tendrán las asignaciones en el territorio.

“Desde el gobierno federal, sería bueno tener transparencia; dónde está la evaluación; cuáles son los factores que están considerando. Nosotros entendemos que todos nuestros proyectos cumplen con los requisitos de la Administración Trump. Nuestro enfoque siempre ha sido mejorar la resiliencia de comunidades vulnerables. Esto no es un tema de política ni partidista. Esto es simplemente de cómo ayudamos a los compueblanos más vulnerables que hay, y si el caso es que la Administración (Trump) apoya la ayuda para los más vulnerables, entonces, ¿por qué la demora?, cuando hay tanto trabajo para hacer y tantas cosas que podemos hacer para el pueblo. Déjenos continuar con el proyecto; déjenos ayudar a los más vulnerables; déjanos aportar nuestro granito a mejorar la resiliencia de la red de Puerto Rico y asegurarnos que los que son más vulnerables son cuidados, y que sus vidas y familias no estén en riesgo como lo están al presente”, pidió el directivo.

Ana María Ruíz Montero, gerente de programas de energía renovable de la Cooperativa, se sumó al llamado y añadió que están listos para continuar avanzando con la instalación de paneles solares tanto en residencias privadas como instalaciones de salud y de vivienda pública.

“Lo que exhorto es a la transparencia; que la razón que sea, que se diga, y que entiendan que estamos listos para poder trabajar con lo que puedan brindarnos, que es tan necesario para nosotros poder ser resilientes”, solicitó Ruíz Montero.

“Se sabe que Puerto Rico tiene un problema de la red eléctrica, y que esto es algo que no solamente afecta a nuestras comunidades como tal, son los hospitales que todavía están con generadores; son los asilos de ancianos que no tienen un plan B de lo que va a pasar. Se quedan sin electricidad dos o tres días, y, no es solamente es que se quedan sin luz, es que hay gente que se puede morir, como vimos en el huracán María”, añadió la líder comunitaria.

Por su parte, Maribel Hernández Soto, coordinadora comunitaria de la organización, destacó que grupos como el que representa, al conocer de primera mano las necesidades de sus residentes, pueden responder más rápido.

“Nosotros, como organización sin fines de lucro, agilizamos más los procesos que el mismo gobierno. Déjennos hacer nuestra parte. Ahora mismo, nosotros habíamos diseñado rehabilitar las hidroeléctricas en 18 meses y la Autoridad de Energía Eléctrica la tiene para 10 años, y esa es la diferencia. Nosotros somos de aquí; día a día sufrimos en carne propia todo, y vemos en carne propia toda la dejadez del Gobierno en todas las esferas. Vemos la incertidumbre y la impotencia de nuestros residentes, pero también vemos la alegría con ‘Acceso Solar’, por ejemplo, cuando le ponemos energía a esta señora que está enferma, y ya sus hijos no tienen que correr al hospital. Eso es resiliencia y eso es lo que nosotros queremos, mantener esa resiliencia…Nos duele cada vez que un joven emprendedor pone un negocio y a los seis meses tiene que cerrar, porque no tiene energía. Esa es nuestra realidad”, argumentó Hernández Soto al tiempo que señaló que jóvenes de la zona se ven desalentados porque no ven opciones a futuro en parte por la crisis energética.

Los fondos para el programa “Comunidades Resilientes”

En el caso de Comunidades Resilientes, la Cooperativa es miembro de uno de los equipos seleccionados para encaminar el Área temática 1 para paneles solares en propiedades de viviendas multifamiliares, para la que el DOE había asignado hasta $190 millones de dólares bajo el PR-ERF.

La Área temática 2 es para instalaciones de salud comunitarias, y se asignaron hasta $175 millones.

Entre ambos, el gobierno federal separó $365 millones de los $1,000 millones del referido fondo aprobado en el Congreso federal.

Sin embargo, desde la entrada de la Administración Trump, el financiamiento fue paralizado para revisar si el programa cumplencon la política pública del gobierno de turno.

“Si has visitado ‘caseríos‘ (proyectos de vivienda pública) en Puerto Rico, todos tienen un edificio en el centro para cualquier servicio comunitario, y eso es lo que querían energizar para las personas que son más vulnerables. La idea es usar los fondos para eso, pero aparentemente, todo está en riesgo en ese plan original, y lo que ellos quieren hacer (el DOE) es dedicarlo a otros asuntos”, expuso Smith sobre la aparente intención del gobierno federal de redirigir los fondos a proyectos no renovables.

Para el director ejecutivo, no hace sentido que las autoridades en EE.UU. continúen asignando fondos para la red eléctrica en lugar de para proyectos renovables cuando tienen sin distribuir miles de millones que ya fueron asignados al sistema centralizado de combustibles fósiles.

“Hay todavía unos $13,000 millones que FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) ha asignado a Puerto Rico que todavía no han sido asignados a proyectos…Yo no estoy seguro de cuál sería el beneficio de otros $300 y pico de millones para proyectos a gran escala como transmisión, distribución y generación en vez de dedicarlos a proveer resiliencia energética para servicios esenciales y comunidades más vulnerables que no le quita a los otros proyectos. Si el propio gobierno no puede liberar esos millones después de tantos años, cómo es que vamos a añadir $360 y pico encima de eso y esperar que sea desembolsado de manera eficiente. Ahora mismo, hay un proceso corriendo con el que se pueden lograr esas metas”, cuestionó.

Smith añadió que no tienen datos sobre el estatus específico de la paralización de los procesos de negociación sobre los términos del contrato que tenía fecha límite del 29 de abril.

“No tenemos ninguna evidencia de que eso va en progreso. Tampoco tenemos evidencia de que está oficialmente cancelado”, precisó el portavoz.

Sobre la relevancia de la fecha, Smith añadió: “Después de que el DOE seleccionó a los equipos para Comunidades Resilientes, se supone que ellos tenían un año de planificación, pero tenían que llegar para esa fecha a un acuerdo para continuar financiando el programa. El problema es que esa fecha pasó y no hubo ninguna expresión ni claridad sobre eso”.

“Hemos estado en continua comunicación con ellos (DOE). (Pero) Ellos tampoco tienen una idea clara de qué es lo que va a pasar; cuánto tiempo va a ser esta pausa…”, agregó Ruíz Montero.

Los fondos para el programa “Acceso Solar”

Sobre Acceso Solar, para el que se asignaron $440 millones del PR-ERF y se supone que impactara a unas $30,000 viviendas en el territorio, Smith dijo que DOE no completará la totalidad de las instalaciones, sino menos de la mitad.

“Fue aprobado e iba a estar corriendo parte del 2024 y el 2025, impactando 30,000 hogares. Se pausó en enero cuando todo lo demás se paró, y fue uno de los programas que sí se liberó, pero con una fecha final para finales de junio y sin la posibilidad de que se vaya a renovar”, especificó el portavoz.

En este programa, la Cooperativa era uno de los Embajadores de Energía Solar para guiar a los solicitantes en el proceso.

Smith reveló, con base en información provista por DOE, que hay unas 1,800 instalaciones completadas bajo Acceso Solar y más de 9,000 casos asignados a instaladores, lo que equivale a, aproximadamente, una tercera parte del alcance inicialmente estipulado.

“Entre Adjuntas y Jayuya, ya tenemos casi todo alumbrado, porque tenemos sobre 800 residencias en Jayuya y sobre 700 en Adjuntas, y son gente que apenas recibe un (cheque de) Seguro Social de $300 dólares, que jamás hubiesen tenido la oportunidad de tener un sistema de resiliencia, y lo tienen”, detalló Hernández Soto sobre el impacto de Acceso Solar en algunos de los pueblos que sirve la Cooperativa.

Smith anticipó que para el próximo mes de junio no va a ser posible alcanzar 15,000 viviendas bajo el programa.

“Con el fin del programa Acceso Solar para finales de junio, probablemente, no van a llegar ni a las 15,000 viviendas, ni la mitad del valor del programa. Si estamos hablando de que era 30 0 40,000 la meta, no van a llegar ni a los 15,000 al terminarlo en junio”, afirmó.

Otras dos partidas de fondos federales de las que se beneficia la Cooperativa se encuentran paralizadas.

Una asciende a $37 millones bajo el programa “PACE” (Programa Proporcionando Energía Limpia y Asequible) del Departamento de Agricultura federal (USDA).

PACE forma parte de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), impulsada por la Administración Biden para el desarrollo de energía limpia, asequible y confiable en zonas rurales. En específico, proyectos que utilicen energía eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica o biomasa.

La segunda está vinculada a una asignación de $3.5 millones bajo la Ley Bipartidista de Infraestructura (BIL), también aprobada por el pasado gobierno y que se utilizaría para implementar 10 microrredes.

La respuesta del DOE a El Diario

El Diario contactó al Departamento de Energía federal para una actualización sobre la revisión que anunciaron de los fondos federales asignados a la isla.

Mediante declaraciones escritas, un portavoz de prensa dijo: “El Departamento está llevando a cabo una revisión a nivel departamental de todos los procesos de subvenciones relacionados para garantizar el pleno cumplimiento de la ley, las órdenes judiciales aplicables y las prioridades de la administración Trump. El presidente (Donald)Trump y el secretario (Chris) Wright lo han dejado claro: el dominio energético estadounidense significa seguridad energética para todos los estadounidenses”.

Las autoridades añadieron que trabajan en coordinación con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González- Colón, y su equipo a tono con las prioridades del presidente que van en la línea de reparar la red eléctrica.

“El Departamento de Energía trabaja activamente con la gobernadora González-Colón y la Casa Blanca para fortalecer la red eléctrica de Puerto Rico y garantizar que la población tenga acceso a energía confiable, asequible y segura. Tras los recientes apagones que afectaron a familias, empresas e infraestructura crítica, el Departamento de Energía se mantiene enfocado en impulsar soluciones que brinden ayuda urgente, prevengan desastres futuros y restablezcan el acceso a energía confiable a largo plazo en toda la isla”, puntualizaron desde el DOE.

La portavoz no respondió a la pregunta de El Diario sobre cuáles son las posibilidades, si alguna, de que el dinero para Comunidades Resilientes sea liberado.

El enfoque en gas natural del Gobierno

Para los representantes de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, el enfoque en gas natural que impulsa la Administración González Colón y también la de Trump en respuesta al problema de los apagones no es la solución por varias razones, incluyendo las pobres condiciones de las plantas eléctricas.

“Las plantas termoeléctricas que Puerto Rico tiene están en tan mal estado que hasta cierto punto no importa si está quemando ‘búnker C’ o gas natural; están literalmente viejas; no pueden aguantar las subidas y las bajadas. La situación en Puerto Rico va a ser muy compleja”, previó el también fundador de Unidos por Utuado y de Advanced Quality Systems.

El experto argumentó que hasta que no se tomen medidas para estabilizar realmente la red con infraestructura adicional como baterías o reguladores de frecuencia, “no habrá luz al final de túnel”.

“El problema es que tienes estas plantas que están quemando, no importa si es gas natural o es aceite…para llegar a ese punto en el que estás generando suficiente vapor y todo eso, ese es un proceso que puede tomar entre 8 y 18 horas por planta, así que esas plantas están diseñadas con el modelo centralizado de Puerto Rico que están corriendo todo el tiempo”, explicó.

Hernández Soto sostuvo que no es necesario tanto gas natural si se aprovechan las fuentes de energía renovables. Según estimó, con los proyectos que impulsa la Cooperativa, por ejemplo, se puede abastecer efectivamente a los mencionados pueblos de la montaña y más.

“Nosotros (en la Cooperativa) tenemos estos proyectos que la energía que se va a utilizar como base son de fuentes renovables. Tenemos 20 megavatios de energía solar con 10 de almacenamiento más la energía que pueda proveer las hidroeléctricas. Acondicionando los embalses y dándole un buen uso no vamos a tener ese problema de energía”, apostó.

“Al tener esta generación distribuida y no tanto centralizada, se crean estos bolsillos donde entonces a lo mejor no todos tengamos energía, pero sí tengamos centros de resiliencia donde las personas puedan ir y poner su medicina en una nevera, cargar su teléfono”, complementó Ruíz Montero.

Inicio y alcances de la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña

Las activistas no hablan desde el vacío, sino de la experiencia.

La Cooperativa ha apostado desde sus inicios, en el 2019, a una solución con base en un ecosistema de diversas fuentes de energía renovable. Fue creada como resultado de la Ley 258 de 2018 o “Ley de las Cooperativas de Energía de Puerto Rico”, que establece el marco legal para la formación y funcionamiento de cooperativas de energía eléctrica en Puerto Rico.

La Cooperativa lidera el proyecto “Hidroenergía Renace”, bajo el que se busca rehabilitar y manejar las plantas hidroeléctricas de Caonillas y Dos Bocas, con el objetivo de ofrecer energía limpia y confiable a través de la transformación del agua.

En noviembre del 2019, la entidad recibió la notificación de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) para un proceso de Solicitud de Propuestas (RFP) para el proyecto de revitalización de las plantas (Puerto Rico Electric Power Hydroelectric Power Plants Revitalization Project). Sin embargo, luego de ese aviso, ni las AAPP ni la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) han emitido comunicación directa con el consorcio de Hidroenergía Renace.

“Hemos intentado tener conversaciones con la Autoridad de Energía Eléctrica para colaborar y poner a funcionar estas dos plantas, pero el resultado ha sido negativo, y estamos en espera del Gobierno para ver cómo lo podemos trabajar”, precisó Ruíz Montero sobre el estatus de la iniciativa.

Otro de los proyectos que maneja la Cooperativa es ReEnFoCo. Bajo este esfuerzo, se han instalado microrredes solares (redes de pequeña escala que operan de manera independiente) con baterías en comunidades remotas.

El tercer proyecto es Microrred de la Montaña, la primera microrred intermunicipal de Puerto Rico, que combina energía hidroeléctrica y solar para los pueblos de la zona.

Hernández Soto resaltó la importancia de las hidroeléctricas en el organigrama energético.

“El enfoque en Puerto Rico ha sido energía solar. Nosotros entendemos que energía solar es parte del sistema de energía, pero nosotros entendemos que hay que diversificar la energía. La mentalidad en Puerto Rico ha sido que la energía solar nos va a resolver el problema, y eso no es así. Tenemos que diversificar, y parte de la visión de la hidroeléctrica es la diversificación para mantener la energía todo el tiempo”, insistió.

Las dos microrredes de la comunidad de Castañer fueron las primeras levantadas por la Cooperativa como resultado de un plan piloto.

Tras el huracán María, los residentes de la zona se quedaron sin servicio eléctrico por unas dos semanas.

“Cogimos la comunidad más distante con unas características específicas…Y por eso fue que nosotros miramos esa comunidad, porque si lo podemos hacer ahí, lo podemos hacer en cualquier punto, porque esa es una de las comunidades más distantes. Ahí tenemos cuatro negocios y dos residencias”, expuso Hernández Soto.

Los Dueños-Socios que son los propietarios de los negocios que se ven beneficiados de estos proyectos pagarán una factura como se le pagaría a LUMA Energy (compañía privada encargada de la distribución y transmisión de la electricidad en la isla), pero a través de la Cooperativa.

La tarifa que cobrará la Cooperativa fue aprobada por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), en diciembre del año pasado, por lo que próximamente empezarán a facturar.

“Vamos a hablar en términos de resiliencia. Por ejemplo, en Castañer se va la luz cuatro o cinco veces en la semana. ¿Qué le cuesta a un comerciante el hecho de que se vaya la luz?, prender un generador o cerrar su negocio. Para Miércoles Santo, cuando hubo el apagón (masivo), los comerciantes de Castañer ni siquiera se enteraron, siguieron funcionando felices, y esa es la maravilla de la microrred. El precio fluctúa más o menos como el kilovatio hora de LUMA, pero nosotros somos responsables de darle el mantenimiento a esa microrred. No tenemos que esperar por el servicio de LUMA Energy…”, indicó.

