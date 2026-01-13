Remezcla Más arranca enero con historias intensas y hits musicales imperdibles

El inicio del año llega con nuevas propuestas para descubrir y Remezcla Más renueva su catálogo con contenidos pensados para acompañar el arranque de enero. La plataforma apuesta por historias que conectan desde distintos frentes: el cine, documental y música. Además, mantiene su enfoque en ofrecer una experiencia variada, cercana y fácil de disfrutar, ideal para quienes buscan explorar nuevas narrativas desde un mismo espacio digital.

Dentro de las recomendaciones del mes destacan títulos como “Enemigos Íntimos”, “Desde la esquina” y “El Club de los Idealistas”, que se mueven entre el drama, el retrato humano y la reflexión social, junto a contenidos de mayor intensidad, como: “Una bala es mi testigo” y “Bajo la metralla”. A este recorrido se suma la playlist “Nueva Music”, una curaduría dedicada a la música reciente y a nuevas voces.

Nueva Music

El más reciente playlist del equipo de Remezcla Más se arma con nueva música para descubrir sin prisas. La selección mezcla lanzamientos recientes, artistas emergentes y sonidos frescos que están circulando ahora mismo, ideal para actualizar el radar musical y dejarse sorprender por nuevas propuestas que fluyen entre géneros y estilos.

Una bala es mi testigo

Aquellos amantes del género western podrán disfrutar de “Una bala es mi testigo”, cinta en la que un forastero llega con una sola misión: averiguar quién está detrás de la muerte de su amigo Enrique Mora.

Aunque todas las miradas señalan al influyente ganadero Juan Valverde, el camino de la investigación revela engaños, intereses ocultos y una red de culpables más amplia de lo que parecía. Cuenta con la actuación de Gastón Santos, conocido como el “John Wayne mexicano”.

Bajo la metralla

“Bajo la metralla” presenta un relato de acción cargado de tensión política que comienza con una operación guerrillera que sale mal debido al intento de secuestro de un político desata un episodio sangriento y caótico.

A partir de ese momento, el líder del comando toma como rehén a un viejo aliado, detonando un choque directo entre ideales opuestos, traiciones y convicciones personales. Con actuaciones de Humberto Zurita y María Rojo, la película avanza entre el suspenso y la confrontación ideológica.

Desde la esquina

Otra opción disponible desde Remezcla Más es “Desde la esquina”, que retrata la historia de Rómulo Quirarte, apodado “Maestro de Campeones”, y su recorrido como uno de los entrenadores de boxeo más influyentes de México.

El documental sigue su vida dentro y fuera del gimnasio, explorando los obstáculos que enfrentó, la constancia que marcó su carrera y la filosofía con la que ha formado a numerosos peleadores. Más allá de las victorias, la película se enfoca en la entrega, el esfuerzo y la dimensión humana que existe detrás de cada combate.

El Club de los Idealistas

“El Club de los Idealistas” cuenta la historia de un grupo de siete ex compañeros de universidad que vuelve a reunirse en un tranquilo entorno rural, el mismo lugar donde años atrás soñaron con retirarse juntos. Marcados por el paso del tiempo y las decisiones que los llevaron a situaciones personales complejas, el reencuentro se convierte en un fin de semana de confesiones, tensiones y momentos entrañables.

Con las actuaciones de Juan Pablo Medina y Nailea Norvind, la película combina humor y emoción para retratar los lazos que sobreviven a los años.

Enemigos Íntimos

Remezcla Más también trajo a su catálogo de contenidos la cinta “Enemigos Íntimos”, un drama urbano que sigue a siete personajes cuyas vidas se van cruzando mientras enfrentan enfermedades, adicciones y conflictos personales muy reales.

La película se mueve entre encuentros inesperados, decisiones complicadas y momentos de cercanía que surgen en medio del caos de la ciudad. Con las actuaciones de Demián Bichir y Dolores Heredia, la historia pone el foco en los vínculos humanos y en cómo, incluso en situaciones difíciles, las personas terminan conectándose de formas inesperadas.

