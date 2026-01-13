Republicanos buscan acusar a Clinton de desacato por no asistir a la declaración de Epstein

La negativa del expresidente Bill Clinton a comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes abrió un nuevo frente de confrontación con los republicanos del Congreso. El panel anunció este martes que avanzará para votar la próxima semana si lo declara en desacato, en el marco de su investigación sobre Jeffrey Epstein.

La comparecencia de Clinton estaba programada para la mañana del martes como parte de una serie de declaraciones ordenadas por citación el año pasado. El comité también había citado a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton para declarar el miércoles. Ninguno de los dos se presentó.

James Comer, republicano de Kentucky y presidente del comité, sostuvo que la decisión de Clinton de no asistir dejó al panel sin alternativas.

“Llevamos meses comunicándonos con el equipo legal del presidente Clinton”, dijo, al asegurar que se les ofrecieron múltiples oportunidades para fijar una fecha. “Siguen retrasándose una y otra vez”, afirmó, calificando la situación como “muy decepcionante”.

La advertencia de posibles consecuencias legales ya había sido planteada desde la cúpula de la Cámara. El presidente del cuerpo, Mike Johnson, señaló el lunes por la noche que la inasistencia a las declaraciones podría constituir un desacato al Congreso.

Los Clinton dicen que se defenderán

Horas después, los Clinton confirmaron por escrito que no acudirían. En una carta dirigida a Comer, argumentaron que las citaciones carecen de validez legal y señalaron que esa posición se basa en un análisis elaborado por dos firmas de abogados, el cual, según indicaron, fue entregado al comité.

“Para nosotros, ahora es el momento”, escribieron, al justificar su decisión de no presentarse. En el mismo texto, abordaron directamente la posibilidad de ser declarados en desacato y afirmaron que esperan que el comité avance en esa dirección.

Los Clinton también criticaron el uso del mecanismo de desacato, al señalar que el Congreso estaría a punto de paralizarse para aplicar un procedimiento “poco utilizado”, que —según escribieron— está “diseñado literalmente para resultar en nuestro encarcelamiento”.

En la carta, aseguraron que se defenderán “con firmeza”.

El Comité de Supervisión busca interrogar a Bill Clinton sobre su relación con Epstein. Comer subrayó este martes que el expresidente no ha sido acusado de ningún delito. “Solo tenemos preguntas”, afirmó.

Clinton y Epstein

En diciembre, el Departamento de Justicia publicó un primer conjunto de archivos relacionados con Epstein que incluye numerosas fotografías de Clinton.

Clinton ha negado cualquier irregularidad y ha asegurado que desconocía las actividades delictivas de Epstein. También ha dicho que rompió toda relación con él antes de que fuera acusado en 2006 de mantener relaciones sexuales con una menor.

El portavoz de Clinton, Ángel Ureña, afirmó en diciembre que todas las fotografías y referencias al expresidente contenidas en los archivos gubernamentales debían hacerse públicas.

