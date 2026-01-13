Walmart se asocia con Google para ayudar a clientes a encontrar y comprar productos

Walmart anunció una alianza estratégica con Google para transformar la forma en que millones de personas buscan y compran productos, integrando inteligencia artificial directamente en la experiencia de compra tanto de Walmart como de Sam’s Club.

Una alianza presentada en Nueva York

El anuncio fue realizado el domingo durante el National Retail Federation’s Big Show, el mayor evento de la industria minorista celebrado en el Javits Center de Nueva York.



Ahí, el próximo director ejecutivo de Walmart, John Furner, y el CEO de Google, Sundar Pichai, confirmaron que los clientes podrán utilizar el asistente de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google, para descubrir, comparar y comprar productos de manera más rápida y sencilla.

Aunque no se revelaron los términos financieros ni la fecha exacta de lanzamiento, las empresas informaron que la nueva función debutará primero en Estados Unidos y posteriormente se extenderá a otros mercados internacionales.

Walmart acelera su estrategia de inteligencia artificial

La alianza llega en un momento clave: cada vez más consumidores comienzan sus compras dentro de chatbots de IA, en lugar de hacerlo directamente en apps o sitios web tradicionales.

Walmart ya había dado un paso importante en octubre al asociarse con OpenAI, permitiendo compras mediante la función ‘Instant Checkout’ desde ChatGPT, que permite completar la compra sin salir del chatbot.

Esta función también está disponible con comercios como Etsy y varios vendedores de Shopify, incluidos Skims, Vuori y Spanx.

Además, Walmart opera su propio asistente de IA dentro de su app, llamado Sparky, identificado por una carita amarilla sonriente.

Lo que dijeron los líderes

Durante el evento, Furner –quien asumirá oficialmente como CEO de Walmart el 1 de febrero– afirmó: “La transición de la búsqueda tradicional en la web o en apps hacia un comercio guiado por agentes representa la próxima gran evolución del comercio minorista. No solo estamos observando el cambio, lo estamos impulsando”.

Más tarde agregó: “Estamos reescribiendo el manual del comercio y, con la inteligencia artificial, intentamos cerrar la brecha entre ‘lo quiero’ y ‘ya lo tengo’”.

Por su parte, Sundar Pichai destacó que la adopción de la IA representa un momento transformador y expresó el entusiasmo de Google por colaborar con el mayor minorista del mundo.

Cómo cambiará la experiencia de compra

El director de comercio electrónico de Walmart en Estados Unidos, David Guggina, explicó que la llamada IA agente permitirá que Walmart se conecte con los clientes mucho antes en su proceso de compra:

“Nos ayuda a encontrarlos más temprano en su recorrido y en más lugares. Con el tiempo, estos agentes harán mucho más fácil que los clientes encuentren lo que necesitan, lo que quieren y lo que aman”.

Esta evolución responde al cambio en el comportamiento de los consumidores, cuyas búsquedas ahora suelen comenzar dentro de plataformas de inteligencia artificial, en lugar de hacerlo en motores de búsqueda o aplicaciones comerciales tradicionales.

Impacto en el empleo y el futuro del retail

Walmart también ha advertido que la inteligencia artificial modificará profundamente las funciones laborales dentro de la empresa.

El actual CEO, Doug McMillon, quien se retirará para ceder el puesto a Furner, ha sido claro sobre la magnitud del cambio: “Está absolutamente claro que la inteligencia artificial va a cambiar literalmente todos los empleos”.

Dado que Walmart es el mayor empleador privado de Estados Unidos, cualquier transformación tecnológica dentro de la empresa tiene implicaciones directas para millones de trabajadores y para toda la industria minorista.

