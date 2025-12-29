Por qué la leche Great Value de Walmart es tan barata

En medio de una inflación que ha transformado la forma en que las familias compran alimentos, el precio de la leche se ha convertido en un indicador clave del costo de vida. Mientras muchas marcas han duplicado sus precios, la leche Great Value de Walmart sigue siendo notablemente más barata, y la razón va mucho más allá de simples promociones.

Desde 2018, Walmart comenzó a operar sus propias plantas de procesamiento de leche, un movimiento poco común dentro del sector minorista.

La primera instalación abrió en Indiana y produce presentaciones de medio galón y galón en versiones entera, 2%, 1%, descremada y con chocolate, todas bajo la etiqueta Great Value.

Posteriormente, Walmart abrió otra planta en Georgia, y una tercera instalación en Texas tiene previsto iniciar operaciones en 2026.

Cada complejo compra leche a varias decenas de granjas locales ubicadas a pocos cientos de millas de distancia y genera aproximadamente 200 empleos directos más 100 contratos de transporte por planta.

Al procesar su propia leche, Walmart elimina intermediarios como embotelladores y distribuidores.

Aunque la inversión inicial es alta, la empresa recibe importantes incentivos fiscales estatales, lo que reduce de forma significativa sus costos operativos.

Con esta estructura, Walmart puede vender la leche Great Value a precios muy bajos y usarla como producto ancla: atrae clientes que, al visitar la tienda por la leche, terminan comprando muchos otros artículos.

El impacto oculto en el sector lechero

Detrás de estos precios competitivos se desarrolla una fuerte reconfiguración del mercado. Cuando la planta de Indiana comenzó a operar, la empresa Dean Foods se vio obligada a cancelar contratos con cerca de 100 productores locales, al no poder competir con los costos de producción de Walmart.

Posteriormente, solo 30 granjas y cooperativas de la región lograron establecer contratos directos con la corporación.

La estrategia de eliminar intermediarios no afecta solo a los agricultores. También pone bajo presión a procesadores, empacadores, mayoristas y distribuidores locales, que pierden participación a medida que Walmart absorbe cada etapa de la cadena de suministro.

A esto se suma un escenario más amplio: la caída en las ventas de productos lácteos en Estados Unidos y la creciente concentración del mercado en manos de grandes corporaciones están empujando fuera del negocio a muchos productores pequeños y medianos.

El dilema del consumidor

Para los clientes, el ahorro inmediato es real. Pagar varios dólares menos por galón de leche puede marcar la diferencia en presupuestos familiares cada vez más ajustados.

Sin embargo, ese beneficio viene acompañado de una tensión creciente: el deseo de apoyar a productores locales frente a la necesidad de cuidar el bolsillo en un entorno de precios elevados.

Así, la leche Great Value no solo representa un precio bajo, sino un reflejo de cómo las grandes cadenas están redefiniendo la industria alimentaria en Estados Unidos.

