Alcalde Mamdani impulsa alivios para las pequeñas empresas de la Gran Manzana

El alcalde Zohran Mamdani firmó este miércoles una orden ejecutiva que permitirá identificar formas para reducir las tasas y multas que enfrentan las pequeñas empresas en el municipio.

Según el mandatario municipal, los negocios pequeños se enfrentan a una compleja red de más de 6,000 regulaciones y normas, lo que dificulta la creación o el crecimiento de un negocio en Nueva York.

La medida ordena a la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, y siete agencias crear un inventario completo de tasas y sanciones civiles, identificar maneras de reducirlas y simplificarlas, e impulsar reformas políticas.

“No se puede contar la historia de Nueva York sin nuestros pequeños negocios. Sin embargo, nuestra ciudad ha dificultado durante mucho tiempo que estos mismos negocios abran sus puertas y las mantengan abiertas”, dijo el alcalde desde el mostrador de una pequeña empresa local en Cypress Hills, Brooklyn. “Con esta Orden Ejecutiva, cerraremos ese capítulo y, en su lugar, brindaremos alivio a las empresas de las multas y tarifas que aumentan sus costos”.

Inventario

La Orden Ejecutiva 11 impone a las agencias un plazo de 45 días para la creación del inventario. Otro de 90 días, para que las mismas determinen qué tasas son innecesarias y pueden eliminarse mediante un proceso de reglamentación y un plazo de 180 días, para que los funcionarios municipales identifiquen tasas y sanciones adicionales que requieren una acción legislativa para su reducción.

“El alcalde Mamdani fue elegido no solo porque su campaña ofreció soluciones para los innumerables neoyorquinos cansados del aumento de los alquileres, el aumento desmesurado de los costos del cuidado infantil año tras año y la insuficiencia del transporte público para quienes dependen de él”, dijo la vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, durante el evento.

“Fue elegido porque habló con los pequeños negocios de esta ciudad como socios y porque sabe que cuando los neoyorquinos sienten un desafío, los pequeños negocios suelen sentirlo primero. Para nosotros, impulsar a los pequeños negocios es una responsabilidad fundamental del gobierno municipal”, agregó.