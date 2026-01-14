Crisis de salud y batalla sindical en Nueva York: 3 enfermeras en huelga despedidas por “interferir” en cuidados a pacientes

Tres empleadas han sido despedidas en la huelga de enfermeras más grande en la historia de la ciudad de Nueva York, mientras el gremio denuncia tácticas antisindicales y no hay señales de acuerdo al llegar al tercer día del paro.

Las negociaciones parecen estancadas entre la Asociación de Enfermeras del estado Nueva York (NYSNA) y tres sistemas hospitalarios privados: Mount Sinai, Montefiore y NewYork-Presbyterian. El nuevo alcalde Zohran Mamdani ha apoyado el paro.

“En el sector de la atención médica no falta riqueza, especialmente en los tres grupos hospitalarios de gestión privada donde las enfermeras están en huelga”, declaró Mamdani el lunes en el piquete frente al campus del hospital New York-Presbyterian en el Alto Manhattan, citó Politico. “Pero muchas de las 15,000 enfermeras de NYSNA que están en huelga no llegan a fin de mes”. Además anunció que el equipo de Gestión de Emergencias de la ciudad, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el Departamento de Salud y el sistema de hospitales públicos están en constante comunicación.

La NYSNA alega que Mount Sinai despidió a tres enfermeras de la unidad de partos pocas horas antes de que comenzara la huelga, y que previamente sancionó ilegalmente a 14 líderes sindicales que denunciaron la violencia en el lugar de trabajo.

“Fue un intento cruel de Mount Sinai para impedir que nos uniéramos a la huelga y para dar un escarmiento a nuestras compañeras, pero no tenemos miedo, seguiremos luchando”, declaró a ABC News Lilian Prestia, una de las enfermeras despedidas.

El sindicato afirma que el hospital no siguió el debido proceso disciplinario, que exige una investigación antes de tomar cualquier medida. “Debería haber un proceso, pero las enfermeras no hicieron nada malo, sólo hablaron sobre la seguridad”, dijo la presidenta de la NYSNA, Nancy Hagan.

Sin embargo, Mount Sinai afirma que las tres enfermeras fueron sorprendidas “saboteando deliberadamente” la capacitación para la huelga al “esconder suministros a las enfermeras temporales” y “encerrar suministros esenciales para recién nacidos vulnerables en salas de conferencias donde no correspondía”, y que esto quedó registrado en video de vigilancia.

“Doy la bienvenida a quienes deseen regresar al trabajo”, dijo Brendan Carr, director ejecutivo del Sistema de Salud Mount Sinai. “Y me comprometo con todos ustedes, independientemente de su decisión, a trabajar incansablemente para llegar a un acuerdo que equilibre el increíble valor que aportan a nuestros equipos con la crisis financiera que enfrenta el sector de la salud en la actualidad”.

El gremio NYSNA también alegó que NewYork-Presbyterian y Montefiore han incurrido en prácticas de intimidación y represalias contra las acciones sindicales. “La gerencia ha respondido (a la huelga) con represalias, intimidación y dilación, y ha alardeado de los más de $100 millones de dólares que han gastado colectivamente en enfermeras temporales de reemplazo”, declaró NYSNA, añadiendo que “NewYork-Presbyterian ha amenazado con despidos a las enfermeras en huelga. Montefiore ha vigilado a las enfermeras sindicalizadas en un intento de intimidarlas”.

La gerencia de Montefiore aún no ha respondido a las nuevas acusaciones presentadas por NYSNA. En tanto, NewYork-Presbyterian emitió un comunicado en el que afirma que sigue centrado en sus pacientes y en su atención. “Esta huelga está diseñada para causar interrupciones, pero nuestros pacientes continúan recibiendo la atención que confían en que les brindemos”, dice el comunicado. “En cuanto a la negociación, estamos listos para seguir negociando un contrato justo y razonable que refleje nuestro profundo respeto por nuestras enfermeras y el papel fundamental que desempeñan, y que también reconozca las difíciles realidades del entorno sanitario actual”.

Este nuevo acontecimiento se produce mientras casi 15,000 enfermeras sindicalizadas en toda la ciudad de Nueva York permanecen en huelga. La última vez que las enfermeras se declararon en huelga fue en 2023, y ese paro duró tres días.

El sindicato afirma que las enfermeras se enfrentan a cargas de trabajo inmanejables y también exigen mayor seguridad en los hospitales, mejores salarios y beneficios con financiación completa. A pesar de la huelga, todos los hospitales recalcaron que permanecerán abiertos. Actualmente no se conocen planes para un regreso a la mesa de negociaciones.