Nueva York declara emergencia por “previsión de desastre” por huelga de enfermeras

La ciudad de Nueva York se enfrenta a la mayor huelga de enfermeras de su historia tras el fracaso de las negociaciones contractuales el fin de semana, lo que ha llevado a casi 15,000 enfermeras a abandonar sus áreas de trabajo y ha obligado a tres grandes sistemas hospitalarios privados a esforzarse por mantener la atención médica.

Ante este escenario complicado, la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia por previsión de desastre en Manhattan, El Bronx y el condado de Nassau, donde se encuentran los hospitales afectados, para preparar el escenario para una “grave escasez de personal”.

“Sigo instando a ambas partes a que permanezcan en la mesa de negociaciones y alcancen un acuerdo lo antes posible”, exhortó Hochul.

Por su parte, el alcalde Zohran Mamdani se puso de lado del gremio de las enfermeras y anunció que el equipo de Gestión de Emergencias de la ciudad, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el Departamento de Salud y el sistema de hospitales públicos están en constante comunicación.

“Ningún neoyorquino debería temer perder el acceso a la atención médica, y a ninguna enfermera se le debería pedir que acepte menos salario, menos beneficios o menos dignidad por realizar un trabajo que salva vidas. Nuestras enfermeras mantuvieron viva esta ciudad durante sus momentos más difíciles. Su valor no es negociable”, reiteró el mandatario municipal en un acto de apoyo en el Hospital Columbia Presbyterian del Alto Manhattan.

Juego trancado

El paro, que se desencadenó al no concretarse un nuevo contrato antes de su vencimiento el 31 de diciembre, hasta el cierre de esta edición, afectaba a varios de los centros médicos más importantes de la ciudad, incluidos el Hospital Mount Sinai, Mount Sinai Morningside, Mount Sinai West, Montefiore y NewYork-Presbyterian.

En el primer día de la huelga los hospitales reportaron que permanecen abiertos, dependiendo de personal temporal, gerentes y planes de contingencia, aunque hay pacientes que hablan de retrasos en los procedimientos y mayores tiempos de espera en los servicios de urgencias.

En el centro de la disputa se encuentran las demandas de salarios más altos, más contratación de personal y condiciones laborales más seguras.

Los líderes sindicales afirman que a las enfermeras se les asignan demasiados pacientes, particularmente en las salas de urgencias, las unidades de cuidados intensivos neonatales y las áreas de cirugía, lo que provoca agotamiento y condiciones inseguras tanto para el personal como para los pacientes.

También advierten que los cambios propuestos en los beneficios de salud y casos de violencia escenificados en algunos espacios hospitalarios han hecho que el trabajo sea cada vez más insostenible.

Presiones

Los ejecutivos de los hospitales sostienen que se enfrentan a sus propias presiones financieras y de personal, señalando los elevados costos laborales tras la pandemia y la continua dificultad para contratar enfermeras con experiencia.

Los portavoces de estos complejos de salud argumentan que sus últimas ofertas, que incluyen aumentos salariales y algunos compromisos para aumentar el personal en algunas áreas, “son competitivas y sostenibles”. Acusan al sindicato de poner en riesgo la atención al paciente al declararse en huelga durante un repunte severo de gripe y virus respiratorios.