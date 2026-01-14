Lluvia y posible nieve en Nueva York este jueves: alerta de clima

Se espera una mezcla de nieve y lluvia a primera hora de este jueves en la Ciudad de Nueva York, lo que provocaría condiciones resbaladizas al conducir y caminar.

Las predicciones anteriores indicaban que nevaría en la ciudad esta semana, pero el pronóstico ha cambiado a una mezcla invernal, que se espera que se convierta en nieve en algunas partes del noreste del país.

El norte del estado Nueva York sí podría experimentar una ligera acumulación de nieve este jueves. Hay otra probabilidad de nieve este fin de semana. Sin embargo, también se espera que esté mezclada con lluvia, alertó Fox Weather.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indica que la zona triestatal podría experimentar algunas nevadas aguadas antes de la 1 p.m. del jueves, a medida que las temperaturas continúen descendiendo hasta alrededor de los -2 grados Celsius (29 grados Fahrenheit) a las 5 p.m. Las ráfagas de viento provocarán sensaciones térmicas menores de entre -9 y -4C (15 y 25F) durante el día jueves; y entre -12 y -9C (10 y 15F) en la noche. Se espera que el viernes el clima sea aún más invernal, con una temperatura máxima de 1C (33F) y una mínima de -6C (22F).

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.