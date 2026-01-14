Reportan interrupción general del servicio de Verizon

Verizon, el mayor operador inalámbrico de Estados Unidos, informó este miércoles que su servicio estaba sufriendo una interrupción que afectó los servicios de voz y datos móviles. La falla provocó alertas oficiales de emergencia en la ciudad de Nueva York y en Washington.

La empresa reconoció que su servicio estaba experimentando problemas y aseguró que sus equipos técnicos trabajaban para identificar el origen de la falla y restablecer la conexión “lo más rápido posible”.

Los primeros reportes de usuarios comenzaron a multiplicarse cerca del mediodía, hora del Este. En redes sociales, numerosos clientes señalaron que sus teléfonos mostraban la ausencia total de señal o el mensaje “SOS”, una indicación de que el dispositivo no logra conectarse a la red celular.

Ante la magnitud de las quejas, Verizon emitió un primer comunicado en el que informó que sus ingenieros estaban “comprometidos y trabajando” en la resolución del incidente. Sin embargo, no precisó qué había provocado la interrupción ni ofreció un plazo estimado para normalizar el servicio.

Dos horas después, la compañía publicó una actualización en la que reiteró que sus equipos continuaban atendiendo las fallas registradas durante la jornada.

“Entendemos el impacto que esto tiene en su día y seguimos comprometidos a resolverlo lo más rápido posible”, indicó Verizon, sin añadir detalles técnicos.

La falta de información concreta persistió incluso en un tercer mensaje difundido poco después de las 4:00 p.m., cuando la empresa se limitó a señalar que personal especializado estaba trabajando “activamente en el terreno” para solucionar el problema.

NY y Washington envían alertas

La Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York informó que estaba al tanto de la interrupción y que se encontraba “trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios” para revisar la situación y evaluar posibles efectos en agencias y servicios esenciales de la ciudad.

El comunicado no mencionó a Verizon por su nombre, pero confirmó que se analizaban los impactos operativos.

En Washington, el sistema oficial AlertDC envió un aviso a los residentes en el que calificó la falla como “a nivel nacional” y ofreció recomendaciones en caso de emergencias. El mensaje instó a quienes no pudieran comunicarse mediante un dispositivo de Verizon a utilizar teléfonos de otros proveedores, líneas fijas o acudir directamente a estaciones de policía o de bomberos.

Sigue leyendo: