Tribunal Supremo de EE.UU. rechaza solicitud de exboxeador Félix Verdejo para revisar condena de cadena perpetua por asesinato

NUEVA YORK – El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó una solicitud del exboxeador puertorriqueño Félix Verdejo para revisar la condena que cumple de cadena perpetua por el asesinato, en el 2021, de su expareja Keishla Rodríguez Ortiz, que estaba embarazada de él al momento de los hechos.

Verdejo, que en el 2023 fue declarado culpable por un jurado federal en la isla, sostiene que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico no tenía jurisdicción sobre el caso y que el mismo se debió litigar en un tribunal estatal o local.

“Se deniega la solicitud de avocación del caso (certoriari)”, lee el documento de Supremo con fecha del 12 de enero en contra del pedido de Verdejo.

Un reporte de El Nuevo Día este miércoles indicó que el fallo se dio cuando aún el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston no decide sobre otro recurso de Verdejo en la misma dirección.

De acuerdo con el mismo medio, el expúgil, que era apodado “El Diamante”, había recurrido en diciembre pasado al máximo foro judicial en EE.UU. para pedir la desestimación del caso.

La alegación de Verdejo fue que su derecho constitucional al debido proceso fue violado dado que su procesamiento criminal se realizó en el tribunal federal en la isla.

El convicto argumentó, según otro informe de El Vocero, que su caso no cumple con los requisitos para dilucidarse en el foro federal porque no está relacionado con comercio extranjero o interestatal, y porque los hechos por los que fue hallado culpable ocurrieron en Puerto Rico.

“El Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico debe ser considerado un estado soberano, por lo tanto, no aplica la ley federal, siendo la ley de Puerto Rico la única que aplica”, alegó el exboxeador en la solicitud de certiorari según el informe de ese periódico.

El procurador general de EE.UU., John Sauer, radicó un documento en el que le informó al Supremo que el Departamento de Justicia federal (DOJ) renunciaba a su derecho de presentar una respuesta a la petición el caso a menos que el tribunal lo solicite.

El 3 de noviembre de 2023, Verdejo fue sentenciado a cadena perpetua.

El 28 de julio de ese año, un jurado declaró a Verdejo culpable de cometer un secuestro que resultó en la muerte de Rodríguez Ortiz y el bebé por nacer, junto con el coacusado Luis Antonio Cádiz-Martínez,

Los hechos se reportaron durante la mañana del 29 de abril de 2021, cuando Verdejo de manera premeditada atrajo a la víctima, de 27 años, a su vehículo Dodge Durango, y, con la ayuda de Cádiz Martínez, la golpeó, le inyectó drogas y luego la ató con alambre a un bloque de cemento.

Posteriormente, según la prueba que desfiló en corte, Verdejo condujo a la víctima hasta el puente Teodoro Moscoso, en la zona metropolitana, y, con la ayuda del cómplice, la arrojó a la laguna San José. Para consumar el crimen, Verdejo habría saltado a la laguna.

Rodríguez Ortiz había acudido a la cita con la idea de que le daría detalles de su embarazo al exboxeador.

Tras tres días de deliberación, un jurado declaró al acusado culpable de secuestro que terminó en la muerte de la joven y por la muerte de una criatura por nacer.

Tanto Verdejo como Cádiz-Martínez fueron acusados, el 6 de mayo del 2021, de un cargo de robo de vehículo con resultado de muerte; un cargo de secuestro con resultado de muerte, y un cargo por la muerte de un feto. Adicional, contra el exdeportista se presentó otro cargo por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito violento.

En junio del 2024, Cádiz Martínez fue sentenciado a 20 años de cárcel. El hombre decidió colaborar con la Fiscalía como testigo estrella en el juicio contra Verdejo.

Verdejo cumple su condena en el Complejo Correccional Pollock, en Grant, Louisiana.

