Yeison Jiménez recibirá un homenaje póstumo gratuito en el Movistar Arena de Bogotá

El cantante Yeison Jiménez recibirá un homenaje póstumo gratuito este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, dado que sus fanáticos lo estuvieron solicitando tras su fallecimiento el pasado sábado, cuando la avioneta en la cual se dirigía explotó y todos los que iban allí fallecieron. Por ello, desean destacar aspectos positivos de su carrera.

“Informamos a los medios de comunicación, amigos y seguidores detalles sobre el homenaje público a Yeison Jiménez y su equipo, un espacio de encuentro para acompañar, honrar y despedir con cariño. Lugar: Movistar Arena – Ciudad: Bogotá – Fecha: miércoles 14 de enero. Serán dos jornadas de ingresos: 12:00 pm: Apertura de puertas al público – 10:00 pm: Cierre de homenaje“, dice el comunicado compartido el pasado martes.

El equipo de trabajo del cantante fallecido colombiano alertó a los fans debido a que les avisaron que algunos individuos estaban poniendo en venta algunas entradas para ingresar al Movistar Arena y estar presentes en el reconocimiento póstumo que le harán. Por ello, aclararon que esto es falso y que no se está manejando el evento con boletos, por lo cual esperan que no sigan cayendo en estafas y no compartan información personal.

“Hemos sido alertados de que personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje. Esto es falso. No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados. El acceso será libre y sin costo, hasta completar el aforo permitido del recinto. Recomendamos al público no realizar ningún pago, no compartir datos personales y evitar caer en engaños”, agregaron en otra misiva.

Para ingresar a este homenaje, compartieron algunas condiciones y es que no pueden entrar personas menores de 16 años, así como tampoco le darán acceso a aquellos que estén bajo los efectos del alcohol. Se esperan largas filas para poder pasar y ver todo lo que organizó la familia, por lo que sugirieron asistir desde temprano para poder tener un puesto en el recinto.

“Ingreso permitido para mayores de 16 años, con acompañante. No se permitirá el ingreso de personas en estado de embriaguez. No hay venta de alcohol. Prohibido el ingreso de alimentos, bebidas y velas. El homenaje es GRATUITO. No hay venta de boletería, y quien cancele cualquier rubro lo hace bajo su responsabilidad”, explicaron.

