Muere el cantante colombiano Yeison Jiménez en accidente aéreo

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció a los 34 años luego de un accidente aéreo ocurrido mientras se desplazaba en una avioneta. El siniestro tuvo lugar el 10 de enero, poco después del despegue en el municipio de Paipa, Colombia.

El artista viajaba en un vuelo chárter que salió del aeropuerto local, pero la aeronave no consiguió ganar altura y terminó incendiándose en un potrero cercano al extremo de la pista.

Mediante un comunicado oficial, el equipo de trabajo del intérprete confirmó su muerte y resaltó su legado artístico y humano.

“Con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir, la organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, lamentamos profundamente informar su fallecimiento. Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas. Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron”, señalaron en el mensaje.

Asimismo, se dieron a conocer los nombres de las demás personas que perdieron la vida y que hacían parte del equipo del cantante: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Mora, además del capitán de la aeronave, Fernando Torres.

Yeison Jiménez y los sueños que anticiparon su muerte

En una entrevista concedida al pódcast ‘Los hombres sí lloran’, emitida el 9 de abril de 2025, Yeison Jiménez relató un sueño recurrente en el que le solicitaba al piloto revisar la aeronave antes de despegar.

“Lo veo tres veces el accidente Juan Pablo, nunca he dicho esto, nadie lo sabe”, comentó el artista, quien recordó haber sentido miedo por primera vez el 24 de mayo de 2024, cuando tuvo una experiencia similar mientras dormía.

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: ‘Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné’”, relató en otra entrevista para el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión, emitida el 20 de diciembre pasado.

El cantante también añadió: “En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias”.

¿Quién fue Yeison Jiménez?

Su camino en la música comenzó desde muy temprana edad. A los 7 años participó en el Festival de la Canción Infantil de Manzanares (Caldas), un evento que reúne a destacados talentos infantiles y juveniles del país.

Fue autor de más de 70 canciones, grabó música en Estados Unidos y realizó colaboraciones con diversos artistas del género. En 2021 formó parte del jurado del programa ‘Yo Me Llamo’, en su octava temporada, emitida por Caracol Televisión.

Temas como “Aventurero”, “Vete” y “Mi venganza” lo posicionaron como uno de los cantantes de mayor convocatoria en Colombia. Ese mismo año, la revista Billboard lo distinguió como artista revelación latino. En los últimos años logró llenar importantes escenarios nacionales, incluido el Movistar Arena de Bogotá, un logro significativo para un género tradicionalmente ligado a espacios más reducidos.

