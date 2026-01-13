Pareja de Yeison Jiménez envía mensaje tras su muerte: “Te despido con el alma hecha pedazos”

Sonia Restrepo, pareja sentimental y madre de los tres hijos del cantante colombiano Yeison Jiménez, compartió en Instagram algunos mensajes de despedida luego de que el cantante falleciera en un trágico accidente aéreo el pasado fin de semana. Ellos tenían más de diez años de relación y pensaban casarse.

“Amor mío, esposo de mi alma, hoy me duele la vida al tener que despedirme de ti. Fuiste mi compañero, mi apoyo, mi refugio, el amor con el que soñé caminar hasta la vejez. Nunca imaginé que este camino tendría que seguirlo sin tu mano, sin tu voz, sin tu abrazo que siempre me daba paz”, escribió.

Tras más de una década juntos y una familia formada en común, Sonia señaló que para ella es complicado aceptar que ahora debe seguir su vida sin él, pero aprovecha para quedarse con todo lo positivo que le dejó la relación, así como la colaboración, amor y sonrisas que él siempre buscó hacerle. Por ello, desea recordarlo de esa forma.

“Hoy me toca decirte adiós, aunque mi corazón se niegue a aceptarlo. Te vas de este mundo, pero no de mi vida, porque tu amor quedó sembrado en mí para siempre. Gracias por cada momento compartido, por las risas, por el apoyo incondicional, por tu manera única de amarme y cuidarme”, dijo.

Sonia resaltó el gran amor que siente por él a pesar de que ya no lo volverá a ver luego de que muriera tras el accidente aéreo en el cual se dirigía a realizar una presentación en Colombia, pero jamás llegó: “Te despido con el alma hecha pedazos, pero con el amor intacto. No te vas del todo, porque vivirás en cada latido, en cada recuerdo y en cada ‘para siempre’ que no alcanzamos a vivir. Te amo y te amaré siempre”.

A través de las redes sociales del cantante, se ha comunicado que le prepararán una despedida donde también los fanáticos de su música puedan estar presentes. Sin embargo, hasta el momento no han dado mayor información, porque se encuentran con los preparativos, dado que en el avión él iba con otras cinco personas que también perdieron la vida, y aún se esperan más detalles.

Sigue leyendo:

· Yeison Jiménez: un colombiano permeado con música mexicana

· Muere el cantante colombiano Yeison Jiménez en accidente aéreo

· Muere Gerson Leos, integrante de la Banda MS, en un partido de béisbol