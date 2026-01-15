Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 15 al 21 de enero

El Conjunto Imagen en el Lincoln Center

Representando tanto a Staten Island como a Puerto Rico, el veterano conjunto Conjunto Imagen, que ha encendido los escenarios de Nueva York durante más de 35 años, se presentará este viernes 16 de febrero en el Atrium del Lincoln Center. Fundada en 1989 por los líderes de banda Ernie Acevedo, Luis “Campana” Hernández y Junior Rivera, la agrupación ha grabado más de 16 álbumes y se presenta regularmente junto a grandes figuras de la salsa neoyorquina. Su más reciente producción, Salsa in English (2025), demuestra la versatilidad del grupo con versiones melódicas y llenas de energía de clásicos del R&B y el pop, pensadas para conquistar la pista de baile. Entre sets, DJ Bongohead mantiene el ambiente encendido y la energía al máximo durante toda la noche. Gratis. En el David Rubenstein Atrium (1887 Broadway), a las 7:30 pm. Más información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Lincoln Center

“Free Friday Nights” cumple dos años

Para celebrar dos años de entrada gratuita en el Whitney Museum, el museo organizó una edición especial de “Free Friday Nights” este viernes 16 de enero. La noche contará con pastel de cumpleaños, cócteles, regalos, un photobooth y más, ofreciendo una experiencia festiva para visitantes de todas las edades. Como parte de la celebración, se ofrecerá una clase de Afro-Dance a las 6:00 p.m. en el teatro del tercer piso, impartida por la instructora de Ailey Extension, Judith McCarty. Los visitantes también podrán disfrutar del atardecer y de las impresionantes vistas del río desde el teatro del museo. Más información: https://whitney.org.

Foto: Whitney Museum

Nai-Ni Chen Dance Company presenta “Red Firecrackers”

La renombrada compañía internacional de danza Nai-Ni Chen Dance Company llega a Jersey City con su espectáculo Red Firecrackers, un programa especial que celebra la cultura de los inmigrantes chinos y explora los orígenes de uno de los festivales más importantes del mundo: el Año Nuevo Lunar Chino. Creada por la fallecida Nai-Ni Chen, el espectáculo narra la historia de aldeanos que se unen para enfrentar al Nian, un monstruo legendario que desciende a la tierra cada año. A través de atrezzo deslumbrante, vestuarios vibrantes, música hipnótica, acrobacias y danza enérgica, los talentosos intérpretes de la compañía dan vida a un relato de valor, ingenio y la importancia de la comunidad. Este domingo, 18 de enero a las 4:00 pm, en el Jersey City Theater Center( 337 Newark Ave, Jersey City). Boletos:https://jctcenter.org.

Foto: Cortesía

Recital ecuatoriano en el Queens Museum

El Queens Museum (Flushing Meadows Corona Park) presentará una tarde de danza y música tradicionales ecuatorianas, organizada por el Centro Cultural Ecuatoriano Americano (EACC) este domingo 18 de enero. Este evento especial contará con las presentaciones en vivo del grupo de danza Ayazamana, el programa de danza tradicional infantil Ñukanchik Sapi y el grupo musical Amawta Roots. A las 2:00 pm. Más información: https://queensmuseum.org.

Foto: Cortesía EAC

Arranca la “Winter Restaurant Week 2026”

El evento gastronómico más grande de la ciudad está de regreso. Del 20 de enero al 12 de febrero, NYC Restaurant Week vuelve para ofrecer almuerzos de dos tiempos y cenas de tres tiempos a precio fijo de $30, $45 y $60 en cerca de 600 restaurantes distribuidos en los cinco condados de la ciudad. Los restaurantes pueden explorarse mediante filtros como “vecindario”, “tipo de cocina”, “semanas de participación”, “tipo de comida”, “menú disponible” y “accesibilidad”. La lista completa de restaurantes participantes y las reservaciones están disponibles en https://www.nyctourism.com/restaurant-week.

Foto: Cortesía



“Winter Dance” regresa al Bryant Park

Winter Dance regresa por tercer año consecutivo a Bryant Park, una propuesta que invita a cambiar los patines por zapatos de baile y disfrutar de clases impartidas por algunos de los mejores instructores de Nueva York, seguidas de baile libre en un ambiente relajado y abierto para todos los niveles. Cada jornada inicia con una clase a las 7:00 p.m. y continúa con baile social hasta las 9:30 pm. El evento es presentado y producido por Talia Castro Pozo, y cuenta con la participación de destacados DJs y maestros de la escena local. Miércoles 21 y 28 de enero; 4 de febrero. En The Lodge, Bryant Park Winter Village (esquina noreste del deck de The Rink).Gratis. Más información: https://bryantpark.org.

Foto: Joseph-Buscarell.

El Met explora la maestría de la cerámica japonesa

El Metropolitan Museum of Art presenta “The Infinite Artistry of Japanese Ceramics”, una ambiciosa exposición que recorre más de 13,000 años de arte cerámico en Japón, desde sus orígenes neolíticos hasta la escena contemporánea actual. La muestra reúne más de 350 obras, presentadas en tres rotaciones, en su mayoría provenientes de la colección permanente del museo. A través de vasijas antiguas, objetos utilitarios, obras rituales y creaciones artísticas contemporáneas, la exposición revela la extraordinaria diversidad estética, innovación técnica y profundidad cultural que distinguen a la cerámica japonesa. Del 19 de enero al 8 de agosto de 2027. En The Met Fifth Avenue, Galerías de Arte de Japón (223?232), Piso 2. Más información: https://www.metmuseum.org.

Foto: The Met

THE HUM: una experiencia sonora en Times Square

Acaba de abrir al público en Times Square una innovadora instalación de bienestar impulsada por la música: THE HUM. Se trata de una experiencia diseñada como un viaje sonoro de cuerpo completo que utiliza tecnología háptica avanzada para transmitir vibraciones de ondas sonoras a través de 28 puntos mapeados del cuerpo. Inspirada en prácticas ancestrales del sonido y respaldada por la ciencia moderna, transforma la música en una sensación física, creando una experiencia inmersiva, lúdica y profundamente restauradora. En menos de cinco minutos, los participantes pueden desconectarse del ruido externo y reconectar con su cuerpo, logrando una sensación de descanso, enfoque y renovación. Una propuesta tan entretenida como transformadora, única dentro del panorama actual de experiencias y wellness. En el 220 West 42nd Street, abierto todos los días de 10:00 am a 10:00 pm. Boletos e información adicional disponibles en: meetthehum.com.

Foto: The HUM

The Gingerbread Room en The Standard, High Line

En enero, cuando la ciudad se vuelve gris y el frío invita a buscar refugio, The Gingerbread Room en The Standard, High Line (848 Washington St, New York, NY 10014) se convierte en el escape acogedor por excelencia, un espacio que mezcla azúcar, especias y todo lo reconfortante de la temporada. Ubicado en la sala de estar de la planta baja del hotel, este rincón invita a relajarse junto a la chimenea en cómodos espacios íntimos, perfectos para entrar en calor con cócteles como el affogato espresso martini o un clásico chocolate caliente. La experiencia se complementa con una propuesta gastronómica pensada para el confort: sopa cremosa de tomate servida en tazones de pan sourdough caliente, sándwiches de queso derretido con cebollas caramelizadas, mezze fresco con pan pita y yogur con hierbas, además de un sándwich de pollo buffalo con un toque picante. Para los amantes de lo dulce, The Gingerbread Room ofrece casitas de jengibre y s’mores, el broche perfecto para una experiencia que celebra el invierno con sabor y calidez. Más información en: https://www.standardhotels.com/new-york/happenings/the-gingerbread-room.