El Lehman Center ofrecerá una temporada ‘Spring 2026’ con mucha música latina

El Lehman Center for the Performing Arts dio a conocer el primer vistazo de su temporada Spring 2026, reafirmando su compromiso de ofrecer espectáculos icónicos y experiencias musicales que cruzan generaciones y géneros. La nueva temporada arranca con una programación de conciertos que celebra el amor, la nostalgia, la herencia cultural y la energía de la música en vivo.

Rey Ruiz será el encargado de encender el escenario con un concierto exclusivo por el Día de San Valentín, una velada dedicada al romance y a los grandes éxitos que han convertido al salsero cubano en una de las voces más queridas de la música latina. Canciones como Mi media mitad, No me acostumbro y Amiga prometen una noche perfecta para celebrar el amor con elegancia y sabor clásico.

La salsa seguirá siendo protagonista con Tributo a Johnny Pacheco, un emotivo homenaje a uno de los arquitectos fundamentales del género y cofundador de Fania Records. La noche reunirá a los vocalistas Herman Olivera, Ray Viera, Jorge Maldonado y Anova, junto a auténticas leyendas de Fania como Bobby Valentín, Nicky Marrero, Alfredo de la Fe, Jimmy Bosch y Eddie Montalvo, en una celebración poderosa del legado que llevó la salsa a escenarios internacionales.

El gran Johnny Pacheco será homenajeado por otros artistas de la salsa el sábado 21 de febrero. Foto: Lehman Center

El ritmo sube con Forever Freestyle 18, que celebra 18 años de historia con un concierto explosivo que reúne a grandes nombres del freestyle y el R&B, incluyendo TKA, George LaMond, Judy Torres, Brenda K. Starr, The Cover Girls, Cynthia, Coro, Soave y C-Bank. Una noche diseñada para bailar, cantar y revivir himnos que marcaron época.

La temporada también se abre a la emoción operística con Three Italian Tenors, quienes llegan por primera vez a Norteamérica. Giovanni Maria Palmia, Alessandro Fantoni y Ugo Tarquini presentarán arreglos originales de canciones italianas clásicas y arias inmortales en un concierto cargado de nostalgia y virtuosismo.

El merengue tendrá su gran momento con Eddy Herrera, ganador del Latin Grammy, quien ofrecerá un espectáculo lleno de energía acompañado por una orquesta completa y bailarines, recorriendo sus éxitos más emblemáticos en una noche de fiesta, pasión y ritmo caribeño.

Eddy Herrera se presentará el sábado 21 de marzo./Cortesía Lehman Center

Entre los eventos más especiales destaca Lavoe en sinfónica, un concierto teatral que rinde tributo a Héctor Lavoe. Protagonizado por Raúl Carbonell junto a The Héctor Lavoe Band, este espectáculo fusiona la fuerza de la salsa con arreglos sinfónicos para sumergir al público en la voz, la historia y el impacto cultural de uno de los íconos más influyentes del género.

La pista de baile se encenderá con Disco Fever, un viaje directo a los años 70 con artistas legendarios como The Trammps junto a Earl Young, Harold Melvin’s Blue Notes, France Joli, First Choice, Hues Corporation, Musique, Lime, Fonda Rae y Rainere Martin, con la animación de Joe Causi y la música de Vinnie Medugno.

La danza también tendrá un lugar destacado con Step Afrika!, una de las principales compañías afroamericanas de danza en Estados Unidos, que combina tradición percusiva, movimiento contemporáneo, narración y participación del público en un espectáculo dinámico y lleno de energía.

La salsa regresa con fuerza en mayo con La India, la indiscutible “Princesa de la Salsa”, quien vuelve al Lehman Center para su tradicional concierto del Día de las Madres, esta vez acompañada por el invitado especial Luis Figueroa. Una noche emotiva dedicada a celebrar la fortaleza, el amor y el espíritu de las madres.

La India y Luis Figueroa homenajearán a las madres el sábado 9 de mayo./Cortesía Lehman Center

Finalmente, Hip Hop Fever completa la programación con una descarga de energía urbana que reúne lo mejor del hip hop, reafirmando la diversidad musical que caracteriza al Lehman Center.

Para una agenda completa, visite: www.LehmanCenter.org/event