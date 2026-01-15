Nueva York declara guerra legal a Trump para defender fondos federales

El presidente Donald Trump lo anunció este martes: “a partir del 1 de febrero, no haremos ninguna transferencia de fondos federales a las ciudades santuario ni a los estados que tengan ciudades santuario, porque hacen todo lo posible por proteger a los delincuentes a expensas de los ciudadanos estadounidenses. Y eso genera fraude, delincuencia y todos los demás problemas que ello conlleva“.

Y de inmediato aparecieron las expresiones de rechazo y miedo, al igual que las acciones de previsión financieras y legales para mermar esta amenaza, que afectaría programas sociales y educativos de los más vulnerables.

Se pudo conocer que líderes electos y una coalición de organizaciones comunitarias, ya preparan todo un “armamento legal” para encarar al republicano en tribunales, basados en una serie de fallos judiciales que han impedido recientemente que fondos federales sean retenidos en otros estados y condados del país. ¿El argumento legal? Finalmente se trata de fondos ya debidamente aprobados por el Congreso.

De inmediato, la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) ponderó que las familias trabajadoras, los niños y los ancianos pagarán duramente las consecuencias.

“Esperamos que nuestras autoridades desafíen esta amenaza, interponiendo acciones legales contra esta flagrante violación de los derechos de nuestra ciudad y estado, amparados por la Décima Enmienda, y contra el incumplimiento de la responsabilidad del gobierno federal de proporcionar servicios esenciales a todos los condados, ciudades y estados”, reaccionó Murad Awawdeh, director de NYIC.

Las escuelas, las más afectadas

Aunque no se tienen detalles de cuál serían los fondos específicos, que dejarían de llegar a las arcas municipales y estatales, lo que se tiene claro con base a un informe de la contraloría municipal es que en el caso específico de la Gran Manzana, en el último presupuesto de la Ciudad, para el año fiscal 2025, se incluyeron $9,6 mil millones en ingresos federales, lo que representó el 8.3% del presupuesto total de la Ciudad, de $115 mil millones.

También se precisa que más del 80% de los fondos federales se destinan a tan solo cinco agencias: El Departamento de Educación (DOE) recibe la mayor cantidad de fondos federales no urgentes de todas las agencias de la Ciudad, con $1,97 mil millones.

Asimismo, las agencias de servicios sociales como el Departamento de Servicios Sociales (DSS), la Administración de Servicios Infantiles (ACS) y el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS), reciben poco más de la mitad de los fondos federales no urgentes de la municipalidad.

El presupuesto del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) recibe un promedio de $673 millones por cada año fiscal.

“Nos vemos en tribunales”

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en una publicación en redes sociales precisó: “nuestros valores y nuestras leyes no son moneda de cambio. Siempre defenderemos a los neoyorquinos, incluso ante las amenazas federales de retener lo que por ley nos corresponde”.

El mandatario municipal aseguró a medios locales que se comunicó de inmediato con el presidente Trump para expresar su firme oposición a esta decisión.

“Ya sea en los tribunales o en otros ámbitos, hemos mostrado nuestra capacidad para ganar estas batallas”, dijo Mamdani.

Asimismo, la oficina de la gobernadora Kathy Hochul aseveró que Nueva York trabajará con el gobierno federal para perseguir a los delincuentes peligrosos, pero no apoyará sus ataques agresivos contra las familias trabajadoras.

“Si la administración Trump intenta retener los fondos de los que dependen los neoyorquinos, nos veremos en los tribunales”, acotó.

Hay antecedentes

En agosto del año pasado, un juez federal en San Francisco, California, determinó que la Administración Trump no puede negar fondos a Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles y otras 30 ciudades y condados por sus políticas santuario.

El pasado 9 de enero, otro juez federal de Nueva York frenó temporalmente la decisión de Trump y su equipo de suspender subsidios para programas de cuidado infantil en cinco estados, incluyendo Minnesota.

La guerra de Trump contra las “ciudades santuario” comenzó formalmente con una orden ejecutiva el 28 de abril de 2025, llamada “Proteger a las comunidades estadounidenses de los extranjeros delincuentes”. El decreto obliga al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a tomar medidas legales para poner fin a lo que el Gobierno considera violaciones de leyes federales.

La Gran Manzana es una ciudad santuario porque por ley municipal limita la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), salvo en casos muy específicos de delitos graves.

El dato:

1,8 millones de residentes de la ciudad de Nueva York (incluidos 560,000 niños) recibe los beneficios federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Se desconoce si este beneficio podría sufrir las consecuencias de la amenaza presidencial.

