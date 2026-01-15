Países de la OTAN envían tropas a Groenlandia; aumenta presencia militar en medio de “discrepancias” con EE.UU.

NUEVA YORK – Desde este miércoles, varios miembros de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) empezaron a desplegar tropas a Groenlandia como parte de un ejercicio militar conjunto, informó el Ministerio de Defensa de Dinamarca.

La movilización surge en la coyuntura de las fallidas conversaciones entre oficiales de esa isla del Ártico, Dinamarca y Estados Unidos este miércoles.

Dinamarca, encargada de la defensa de Groenlandia, así como Alemania, Francia, Suecia y Noruega han enviado personal militar a la isla.

La OTAN es una alianza militar compuesta por 30 países de Europa y América del Norte, cuyo fin es proteger la seguridad y la libertad de los países miembros.

El presidente Donald Trump insiste en que EE.UU. necesita a Groenlandia para propósitos de seguridad nacional y para hacerle frente a potencias rivales como China y Rusia.

El republicano ha declarado en múltiples ocasiones su intención de anexar a Groenlandia. Reportes más recientes también mencionan la posibilidad de conversaciones que lleven a un acuerdo de libre asociación como los que aplican en las Islas Marshall o los Estados Federados de Micronesia.

El despliegue de tropas se produce a la par con la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia con el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ayer en Washington D.C. De acuerdo con Vivian Motzfeldt y Lars Løkke Rasmussen, de Groenlandia y Dinamarca, respectivamente, la conversación, aunque “franca” y “constructiva”, culminó con “desacuerdos fundamentales”.

Como resultado de la misma, se decidió establecer un grupo de trabajo para discutir las discrepancias.

“Hemos decidido formar un grupo de trabajo de alto nivel para explorar si podemos encontrar un camino común a seguir”, declaró Rasmussen en una rueda de prensa junto a Motzfeldt.

Antes de la reunión en la Casa Blanca, el Ministerio de Defensa de Dinamarca divulgó un comunicado en el que anunció una mayor presencia militar en y en los alrededores de Groenlandia que incluiría el envió de aviones de combate y la realización de operaciones navales.

Las Fuerzas Armadas danesas desplegarán “capacidades y unidades relacionadas con las actividades de los ejercicios militares”, lo que se traducirá en una mayor presencia militar en Groenlandia y sus alrededores.

“Las actividades de los ejercicios en 2026 podrían incluir la protección de infraestructuras críticas, la prestación de asistencia a las autoridades locales de Groenlandia, incluida la Policía, la recepción de tropas aliadas, el despliegue de aviones de combate en Groenlandia y sus alrededores, y la realización de operaciones navales”, lee el parte de prensa.

El comunicado añadió que será el Mando Conjunto del Ártico el que estará encargado de mantener a los ciudadanos de Groenlandia informados sobre las actividades, así como del diálogo “estrecho” con las autoridades groenlandesas y otras partes interesadas.

La misión principal de ese comando es proteger la soberanía del Reino de Dinamarca en la región del Ártico.

El Ministerio de Defensa de Dinamarca explicó que, en el verano del 2025, las Fuerzas Armadas danesas reforzaron su presencia y actividad operativa en Groenlandia y sus alrededores mediante diversas iniciativas y capacidades y con contribuciones de aliados como Alemania, Francia, Suecia y Noruega. Los esfuerzos incluyeron el despliegue marítimo, terrestre y aéreo.

El Ministerio estimó que continuará colaborando con el gobierno de Groenlandia para garantizar la participación local y el conocimiento de las condiciones del territorio.

“La seguridad en el Ártico es de vital importancia para el Reino de Dinamarca y nuestros aliados árticos, por lo que es fundamental que, en estrecha cooperación con nuestros aliados, fortalezcamos aún más nuestra capacidad operativa en la región. Ya lo hicimos en 2025, y como continuación natural de estos esfuerzos, continuaremos y ampliaremos la cooperación en 2026. Las Fuerzas Armadas danesas, junto con varios aliados árticos y europeos, explorarán en las próximas semanas cómo implementar en la práctica un aumento de la presencia y de las actividades de entrenamiento en el Ártico”, declaró el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, mediante el comunicado.

Motzfeldt planteó que, como parte de la alianza con la OTAN, es una prioridad fundamental fortalecer la defensa y la seguridad en Groenlandia y zonas aledañas.

“El Ministerio de Defensa danés y el gobierno de Groenlandia están trabajando conjuntamente para poner en marcha iniciativas y fomentar la cooperación entre nuestros aliados tanto árticos como europeos. Una vez que comiencen los ejercicios, la población groenlandesa se mantendrá informada continuamente sobre las actividades a través de las plataformas del Mando Ártico Conjunto”, reafirmó.

