Alerta por lluvia y posible nieve este fin de semana en Nueva York

Se avecina un fin de semana nublado y frío, y es posible que se produzca una ligera acumulación de nieve durante la noche de hoy viernes en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Luego, dos sistemas diferentes también podrían provocar acumulación de nieve el sábado y el domingo, pronosticó CBS News.

El primer sistema, el del sábado, parece bastante manejable, con nevadas de ligeras a moderadas, generalmente entre una capa fina y 3 pulgadas (7.5 centímetros) acumuladas, dependiendo de la ubicación. Las temperaturas máximas rondarán los 30 grados Fahrenheit (alrededor de 0 grados Celsius) el sábado y las carreteras podrían volverse resbaladizas, con aguanieve o deshielo.

El sistema del domingo es un poco más complejo, ya que estamos observando una posible tormenta costera. En este momento parece estar lo suficientemente cerca como para que potencialmente arroje más nieve hacia la región, especialmente al sur y al este de la ciudad de Nueva York, donde la acumulación podría aumentar si la tormenta se acerca aún más. Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de los 30F (0C), lo que serían condiciones lo suficientemente frías para que persista el clima invernal.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.