Bad Bunny apuesta por un Super Bowl para todos

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y la plataforma de streaming Apple Music divulgaron el tráiler del show de medio tiempo del Super Bowl LX. La pieza celebra la música y la cultura como espacios para la participación de todas las personas, sin importar su procedencia o destrezas para bailar los ritmos caribeños.

En el videoclip, Bad Bunny baila junto a personas de distintas nacionalidades bajo el Flamboyán, un árbol típico de Puerto Rico y del Caribe, como símbolo de resistencia y representación de la cultura hispana que hace entrada en el evento televisivo más importante del mercado anglosajón.

En paralelo, Apple Music prepara a los fanáticos con el lanzamiento de La historia de Bad Bunny en 20 canciones en Apple News y la playlist The DNA of DtMF. Esta recopilación musical fue curada por el mismo artista y contiene referencias a la tradición musical puertorriqueña, caribeña y latinoamericana con temas de Wisin y Yandel, Los Panchos, Tego Calderón, Bobby Capó, Eddie Palmieri o La Sonora Ponceña. Con esto, Benito Martínez Ocasio pretende hacer una revisión de la historia de sus influencias musicales desde la salsa y el bolero hasta el reggaetón clásico.

La plataforma apuesta por un espectáculo interactivo con Apple Music Sing para que los espectadores aprendan las letras de las canciones, las practiquen y las traduzcan a su idioma, reforzando la premisa de la diversidad e inclusión de este año.

El evento musical tendrá lugar durante el medio tiempo de la final de la National Football League (NFL) de Estados Unidos. El partido se disputará en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026, a partir de las 3:30pm (hora del Pacífico).