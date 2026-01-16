El tiempo de hoy en Chicago, Illinois para este viernes 16 de enero

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 16 de enero.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) y una mínima de 18 grados Fahrenheit (-8ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada será de 23ºF (-5ºC) de máxima y 23ºF (-5ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 87 durante la primera mitad del día y del 65 durante la noche. Luego, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 07:15 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:46 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos cielos cubiertos con probabilidad de alguna precipitación aislada. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 21 grados Fahrenheit (-6ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 10 (-12 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 65% por la mañana, 25% por la tarde y 65% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima