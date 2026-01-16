El vínculo entre la carne de vacuno y el cáncer colorrectal: hallazgos científicos

El consumo de proteínas es clave para la formación de masa muscular, generar saciedad y obtener diversos beneficios nutricionales; sin embargo, las proteínas de origen animal, en especial la carne vacuna, se relacionan con el cáncer colorrectal.

El Premio Nobel de Medicina Harald zur Hausen, científico y médico alemán galardonado en 2008, advierte que el consumo de carne de vacuno es un factor de riesgo elevado para el cáncer. Así lo mantiene en diferentes declaraciones y lo desarrolla en su trabajo publicado en 2012, titulado “Consumo de carne roja y cáncer: Razones para sospechar la participación de factores infecciosos bovinos en el cáncer colorrectal”.

Evidencia geográfica y factores de riesgo

Las carnes procesadas son algunos de los alimentos a evitar su consumo, ya que se relacionan con mayor riesgo de cáncer de colon. Crédito: Shutterstock

Según este estudio, las tasas de cáncer colorrectal coinciden directamente con las regiones de alto consumo de carne de res. En contraste, países con bajo consumo de res (como la India) o que prefieren el cordero y la cabra (como diversos países árabes) muestran incidencias muy bajas de la enfermedad.

“Se ha reportado consistentemente un mayor riesgo de cáncer colorrectal por el consumo prolongado de carne roja cocida y procesada”, cita la investigación.

Un dato revelador es que el consumo de pescado o aves aparentemente no aumenta el riesgo, a pesar de que se registren concentraciones similares o más altas de carcinógenos químicos durante su preparación.

La hipótesis de los virus bovinos

El estudio sugiere que el factor determinante podría no ser solo la cocción, sino la presencia de virus bovinos termorresistentes (como poliomavirus o papilomavirus) que contaminan la carne. Se plantea que el riesgo aumenta cuando estas infecciones virales latentes en el tracto colorrectal interactúan de forma sinérgica con los carcinógenos que se forman al cocinar.

Harald zur Hausen advirtió al medio Cinco Días que existen sospechas fundadas de que nuestro ganado es un factor de riesgo para los humanos:

“Los datos epidemiológicos sugieren la importancia de seguir investigando tanto en las infecciones como en la alimentación saludable, ya que pueden estar relacionadas con otros cánceres o patologías que aún desconocemos”.

Finalmente, para el experto, la leche de vaca representa otro posible agente viral que podría aumentar las probabilidades de aparición de células malignas o de enfermedades degenerativas, tales como la esclerosis múltiple y el párkinson.

