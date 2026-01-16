Futbolista Josh Cavallo denunció que lo despidieron de su club en Australia por ser homosexual

El futbolista australiano y referente para la comunidad LGTBIQ+ en el deporte, Josh Cavallo, denunció de forma pública que su antiguo club, el Adelaide United, lo marginó por “homofobia interna”.

Cavallo, considerado el primer jugador de una Primera División en hacer pública su orientación sexual mientras estaba en actividad, afirmó que, tras su comunicación en 2021, fue apartado injustamente del equipo.

Actualmente, el futbolista juega en el Stamford AFC de Inglaterra. Relató que, si bien al principio recibió el apoyo del club al dar a conocer que es homosexual, después se produjo “un cambio en la dirección” que, según él, resultó en políticas internas que limitaron sus oportunidades profesionales dentro del club australiano.

Cavallo denunció que sus compañeros se burlaron abiertamente de él en un chat grupal tras compartir una imagen junto a su pareja. Sostuvo que la marginación no fue por lesiones, sino una consecuencia directa de la homofobia que, en su opinión, existía dentro de la institución.

“Por primera vez, realmente me pregunté si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto”, reflexionó el jugador ante las consecuencias.

El Adelaide United negó de forma rotunda las afirmaciones

Ante las acusaciones, un portavoz del Adelaide United negó de forma rotunda las afirmaciones de Cavallo. El club declaró que todas las decisiones relacionadas con la selección de jugadores se adoptan “únicamente por motivos futbolísticos”.

Además, manifestó su decepción ante las declaraciones del jugador y reiteró que su política ha sido “fomentar un entorno inclusivo para jugadores, personal y seguidores” y que mantiene un compromiso constante con la inclusión en el fútbol.

El caso de Cavallo es emblemático porque, en 2021, marcó un antecedente al convertirse en el primer futbolista en activo de una primera división en declararse abiertamente gay.

Su decisión fue fuente de inspiración para deportistas como Jake Daniels, quien en 2022, con diecisiete años, se convirtió en el primer futbolista profesional británico en hacerlo en más de treinta años.

Cavallo ha declarado que, tras visibilizar su orientación sexual, comenzó a recibir amenazas y mensajes hostiles de forma reiterada. Sin embargo, ha remarcado que no se arrepiente de haber dado ese paso en su carrera.

